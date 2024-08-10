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В Молдавии растет заболеваемость корью - РИА Новости, 10.08.2024
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16:46 10.08.2024
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В Молдавии растет заболеваемость корью
В Молдавии растет заболеваемость корью - РИА Новости, 10.08.2024
В Молдавии растет заболеваемость корью
В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:46
2024-08-10T16:46
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КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. "В Республике Молдова с 1 января 2024 года по 8 августа 2024 года зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства. Поясняется, что большинство случаев кори зафиксировано в Кишиневе - 62 и Сынжерейском районе - 55. В агентстве также отмечают, что более 90% случаев регистрируется у непривитых детей. В конце мая вспышка кори была зафиксирована в Сынжерейском районе на севере Молдавии. Тогда в агентстве сообщали о 11 случаях заболевания детей, 10 из которых были из одной семьи. Вспышки кори не раз регистрировались и в Кишиневе. Последняя случилась в начале июня в семье с пятью детьми.
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, корь
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Корь
В Молдавии растет заболеваемость корью

В Молдавии с начала года выявили 149 случаев кори

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья.
«
"В Республике Молдова с 1 января 2024 года по 8 августа 2024 года зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.
Поясняется, что большинство случаев кори зафиксировано в Кишиневе - 62 и Сынжерейском районе - 55. В агентстве также отмечают, что более 90% случаев регистрируется у непривитых детей.
В конце мая вспышка кори была зафиксирована в Сынжерейском районе на севере Молдавии. Тогда в агентстве сообщали о 11 случаях заболевания детей, 10 из которых были из одной семьи. Вспышки кори не раз регистрировались и в Кишиневе. Последняя случилась в начале июня в семье с пятью детьми.
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