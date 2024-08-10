https://ria.ru/20240810/moldavija-1965400425.html

В Молдавии растет заболеваемость корью

В Молдавии растет заболеваемость корью - РИА Новости, 10.08.2024

В Молдавии растет заболеваемость корью

В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:46

2024-08-10T16:46

2024-08-10T16:46

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КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. "В Республике Молдова с 1 января 2024 года по 8 августа 2024 года зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства. Поясняется, что большинство случаев кори зафиксировано в Кишиневе - 62 и Сынжерейском районе - 55. В агентстве также отмечают, что более 90% случаев регистрируется у непривитых детей. В конце мая вспышка кори была зафиксирована в Сынжерейском районе на севере Молдавии. Тогда в агентстве сообщали о 11 случаях заболевания детей, 10 из которых были из одной семьи. Вспышки кори не раз регистрировались и в Кишиневе. Последняя случилась в начале июня в семье с пятью детьми.

https://ria.ru/20240530/chulanov-1949307779.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, корь