https://ria.ru/20240810/moldavija-1965400425.html
В Молдавии растет заболеваемость корью
В Молдавии растет заболеваемость корью - РИА Новости, 10.08.2024
В Молдавии растет заболеваемость корью
В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:46
2024-08-10T16:46
2024-08-10T16:46
в мире
молдавия
кишинев
румыния
корь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_5d3c592adf4b44ac9b4923391d6c979e.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. "В Республике Молдова с 1 января 2024 года по 8 августа 2024 года зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства. Поясняется, что большинство случаев кори зафиксировано в Кишиневе - 62 и Сынжерейском районе - 55. В агентстве также отмечают, что более 90% случаев регистрируется у непривитых детей. В конце мая вспышка кори была зафиксирована в Сынжерейском районе на севере Молдавии. Тогда в агентстве сообщали о 11 случаях заболевания детей, 10 из которых были из одной семьи. Вспышки кори не раз регистрировались и в Кишиневе. Последняя случилась в начале июня в семье с пятью детьми.
https://ria.ru/20240530/chulanov-1949307779.html
молдавия
кишинев
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c964a1dc37484628a269408f20b3b519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, румыния, корь
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Корь
В Молдавии растет заболеваемость корью
В Молдавии с начала года выявили 149 случаев кори