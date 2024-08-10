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Протестующие в Белграде перекрыли движение на международной трассе

Протестующие в Белграде перекрыли движение на международной трассе - РИА Новости, 10.08.2024

Протестующие в Белграде перекрыли движение на международной трассе

Участники протестов в Белграде против добычи лития вышли на мост, перекрыв международную трассу Будапешт — Салоники, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T22:29

2024-08-10T22:29

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БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Участники протестов в Белграде против добычи лития вышли на мост, перекрыв международную трассу Будапешт — Салоники, сообщил корреспондент РИА Новости.Движение на автомагистрали остановлено в обоих направлениях.Митинг на площади Теразие против разработки литиевого месторождения на западе страны начался в 20:00 мск.Протесты проходят под девизом "Рудника не будет", организаторы назвали себя экологическими движениями Сербии. Схожие акции в разных городах страны поддержали прозападная оппозиция и СМИ.На площадь по перекрытой центральной улице Краля Милана пришли несколько тысяч человек со свистками, вувузелами, сербскими флагами, транспарантами. После выступления нескольких активистов один из организаторов акции Златко Коканович призвал собравшихся отправиться по центру города к мосту через реку Сава."Идем до "Газели" (название моста. — Прим. ред.) и там разделимся на две колонны", — объявил Коканович, призвав, чтобы шествие прошло без инцидентов.Колонна двинулась по перекрытым центральным улицам Краля Милана, затем Кнеза Милоша мимо администрации президента и зданий правительства, где демонстранты скандировали критику и обвинения в адрес властей страны и лозунг "Не будешь копать!".Демонстранты около 22.00 мск дошли колонной до здания железнодорожного вокзала, затем спустились к путям, многие вышли на рельсы.Поездов и пригородных электричек нет. Организаторы заявили, что оповестили "Железные дороги Сербии" о блокировке станций "Белград Центр" и "Нови Белград". Через эти станции ходит только один международный поезд Белград — Бар (Черногория), но они активно используются электричками "БГ-воз", которыми жители окраин Белграда добираются в центр города, а также скоростным поездом Белград — Нови-Сад.Полиции в форме на месте событий нет.МВД в пятницу отчиталось о задержании четырех человек по подозрению в подготовке беспорядков на митинге. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич призвал граждан соблюдать порядок на акции и предупредил, что полиция будет пресекать любое нарушение закона.Накануне президент Александр Вучич заявил, что получил официальную информацию из России о готовящемся в стране государственном перевороте. Он подчеркнул, что заговорщики не добьются своих целей, а гражданам не о чем беспокоиться.Споры о добыче литияЗалежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) обнаружили в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году. В 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до десяти процентов разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, геологи которой обнаружили месторождение, объявила, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство лития.Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах провести референдум для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.В январе 2022 года нынешний председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, а на тот момент премьер-министр, сообщила, что правительство официально отказалось от проекта с концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты.В июне этого года Вучич допустил возможность начала добычи лития компанией Rio Tinto Sinfer в 2028-м.Девятнадцатого июля власти страны подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания производства полного цикла Белград поднимет ВВП на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка).

https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html

https://ria.ru/20240725/serbija-1962027095.html

https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), будапешт, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк