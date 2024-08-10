Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте
Мишустин утвердил руководителей некоторых федеральных проектов в транспорте
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в рамках нацпроектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт", следует из сообщения пресс-службы кабмина.
В частности, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен руководителем федеральных проектов "Развитие морских портов" и "Развитие региональных аэропортов", замминистра транспорта Виктор Тимофеев – "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай", замминистра транспорта Алексей Шило – "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла".
"Все эти федеральные проекты входят в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", - указано в сообщении.
Кроме того, замглавы Минтранса Тимофеев будет руководить федеральными проектами "Региональная и местная дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Развитие федеральной магистральной сети", входящими в национальный проект "Безопасные качественные дороги".
Также статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов определен руководителем федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".