https://ria.ru/20240810/mishustin-1965370794.html

Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте

Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте - РИА Новости, 10.08.2024

Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в рамках нацпроектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:14

2024-08-10T13:14

2024-08-10T13:15

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в рамках нацпроектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт", следует из сообщения пресс-службы кабмина. В частности, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен руководителем федеральных проектов "Развитие морских портов" и "Развитие региональных аэропортов", замминистра транспорта Виктор Тимофеев – "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай", замминистра транспорта Алексей Шило – "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". "Все эти федеральные проекты входят в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", - указано в сообщении. Кроме того, замглавы Минтранса Тимофеев будет руководить федеральными проектами "Региональная и местная дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Развитие федеральной магистральной сети", входящими в национальный проект "Безопасные качественные дороги". Также статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов определен руководителем федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240809/mishustin-1965133118.html

https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, михаил мишустин, валентин иванов, экономика