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Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте - РИА Новости, 10.08.2024
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13:14 10.08.2024 (обновлено: 13:15 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/mishustin-1965370794.html
Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте
Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте - РИА Новости, 10.08.2024
Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в рамках нацпроектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:14
2024-08-10T13:15
россия
европа
михаил мишустин
валентин иванов
экономика
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в рамках нацпроектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт", следует из сообщения пресс-службы кабмина. В частности, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен руководителем федеральных проектов "Развитие морских портов" и "Развитие региональных аэропортов", замминистра транспорта Виктор Тимофеев – "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай", замминистра транспорта Алексей Шило – "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". "Все эти федеральные проекты входят в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", - указано в сообщении. Кроме того, замглавы Минтранса Тимофеев будет руководить федеральными проектами "Региональная и местная дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Развитие федеральной магистральной сети", входящими в национальный проект "Безопасные качественные дороги". Также статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов определен руководителем федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20240809/mishustin-1965133118.html
https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html
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россия, европа, михаил мишустин, валентин иванов, экономика
Россия, Европа, Михаил Мишустин, Валентин Иванов, Экономика
Мишустин утвердил руководителей некоторых проектов в транспорте

Мишустин утвердил руководителей некоторых федеральных проектов в транспорте

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в рамках нацпроектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт", следует из сообщения пресс-службы кабмина.
В частности, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен руководителем федеральных проектов "Развитие морских портов" и "Развитие региональных аэропортов", замминистра транспорта Виктор Тимофеев – "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай", замминистра транспорта Алексей Шило – "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла".
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9 августа, 11:14
"Все эти федеральные проекты входят в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", - указано в сообщении.
Кроме того, замглавы Минтранса Тимофеев будет руководить федеральными проектами "Региональная и местная дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Развитие федеральной магистральной сети", входящими в национальный проект "Безопасные качественные дороги".
Также статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов определен руководителем федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Вчера, 10:14
 
РоссияЕвропаМихаил МишустинВалентин ИвановЭкономика
 
 
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