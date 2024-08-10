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В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины - РИА Новости, 10.08.2024
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины
Украина за время конфликта лишилась, по разным подсчетам, от 50 до 90% электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям этой зимой, заявил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:27
2024-08-10T17:27
2024-08-10T23:43
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джон миршаймер
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владимир зеленский
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина за время конфликта лишилась, по разным подсчетам, от 50 до 90% электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям этой зимой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду."Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей. С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия", — отметил он.Как отметил Миршаймер, острый дефицит электроэнергии является лишь одним из многочисленных факторов, говорящих о грядущем окончании конфликта в пользу России.Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.Ранее министр энергетики Украина Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит. Он также попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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в мире, украина, россия, джон миршаймер, гленн гринвальд, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Гленн Гринвальд, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины
Миршаймер: Украину ждут катастрофические последствия из-за краха электросетей