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В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 10.08.2024 (обновлено: 23:43 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/mirshaymer-1965405559.html
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины - РИА Новости, 10.08.2024
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины
Украина за время конфликта лишилась, по разным подсчетам, от 50 до 90% электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям этой зимой, заявил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:27
2024-08-10T23:43
в мире
украина
россия
джон миршаймер
гленн гринвальд
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина за время конфликта лишилась, по разным подсчетам, от 50 до 90% электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям этой зимой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду."Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей. С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия", — отметил он.Как отметил Миршаймер, острый дефицит электроэнергии является лишь одним из многочисленных факторов, говорящих о грядущем окончании конфликта в пользу России.Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.Ранее министр энергетики Украина Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит. Он также попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240810/otklyucheniya-1965394330.html
https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html
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в мире, украина, россия, джон миршаймер, гленн гринвальд, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Гленн Гринвальд, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В США спрогнозировали грядущие "катастрофические последствия" для Украины

Миршаймер: Украину ждут катастрофические последствия из-за краха электросетей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина за время конфликта лишилась, по разным подсчетам, от 50 до 90% электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям этой зимой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду.
"Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей. С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия", — отметил он.
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Украина переживает самые серьезные с начала конфликта отключения, пишут СМИ
Вчера, 15:59
Как отметил Миршаймер, острый дефицит электроэнергии является лишь одним из многочисленных факторов, говорящих о грядущем окончании конфликта в пользу России.
Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Ранее министр энергетики Украина Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит. Он также попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжон МиршаймерГленн ГринвальдВладимир Зеленский
 
 
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