В Минске заявили о попытках Украины вовлечь Белоруссию в конфликт
Минобороны Белоруссии назвало пролет украинских БПЛА над республикой провокацией
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией в направлении России мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся".
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"Девятого августа ПВО Беларуси было уничтожено несколько БПЛА над Гомельской областью. Нарушение воздушной границы Беларуси произошло со стороны Украины. На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт", - написал Ревенко в соцсети Х.