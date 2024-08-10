https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360441.html

ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области

ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области

Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:55

2024-08-10T11:55

2024-08-10T13:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия выполнили следующие боевые задачи:За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность