https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360441.html
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области
Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:55
2024-08-10T11:55
2024-08-10T13:19
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия выполнили следующие боевые задачи:За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия выполнили следующие боевые задачи:
- пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки;
- поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово;
- авиация и ракетные войска ударили по резервам противника на территории Сумской области;
- ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожили 15 боевиков.
За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.
«
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района
Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины
. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов
, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях
, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.