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ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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11:55 10.08.2024 (обновлено: 13:19 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360441.html
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области
Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:55
2024-08-10T13:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия выполнили следующие боевые задачи:За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России предотвратили прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, рассказали в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия выполнили следующие боевые задачи:
  • пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки;
  • поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово;
  • авиация и ракетные войска ударили по резервам противника на территории Сумской области;
  • ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожили 15 боевиков.
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За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.
«
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
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