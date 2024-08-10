https://ria.ru/20240810/mid-1965427000.html

МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка

МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка - РИА Новости, 10.08.2024

МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка

В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:20

2024-08-10T20:20

2024-08-10T20:55

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запорожская аэс

вооруженные силы украины

курская аэс

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области."Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают активно использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны", — говорится в комментарии ведомства.На Смоленской площади этот ролик назвали грубой подделкой, склеенной на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля."Подчеркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства", — указали в МИД.В министерстве напомнили, что ранее на этой неделе украинская сеть ресурсов ЦИПСО также распространяла видео, на котором врио губернатора Курской области якобы призвал мужчин Курска вступать в ополчение. Это "заявление", не имеющее никакого отношения к реальности, немедленно опровергли в официальном Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html

https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html

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в мире, россия, курская область, украина, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, курская аэс