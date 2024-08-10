Рейтинг@Mail.ru
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 10.08.2024 (обновлено: 20:55 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/mid-1965427000.html
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка - РИА Новости, 10.08.2024
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка
В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:20
2024-08-10T20:55
в мире
россия
курская область
украина
мария захарова
запорожская аэс
вооруженные силы украины
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области."Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают активно использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны", — говорится в комментарии ведомства.На Смоленской площади этот ролик назвали грубой подделкой, склеенной на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля."Подчеркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства", — указали в МИД.В министерстве напомнили, что ранее на этой неделе украинская сеть ресурсов ЦИПСО также распространяла видео, на котором врио губернатора Курской области якобы призвал мужчин Курска вступать в ополчение. Это "заявление", не имеющее никакого отношения к реальности, немедленно опровергли в официальном Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, украина, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, курская аэс
В мире, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка

МИД сообщил о провокации спецслужб Украины с использованием технологии "дипфейк"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области.
"Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают активно использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны", — говорится в комментарии ведомства.
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров
Вчера, 11:55
На Смоленской площади этот ролик назвали грубой подделкой, склеенной на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля.
"Подчеркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства", — указали в МИД.
В министерстве напомнили, что ранее на этой неделе украинская сеть ресурсов ЦИПСО также распространяла видео, на котором врио губернатора Курской области якобы призвал мужчин Курска вступать в ополчение. Это "заявление", не имеющее никакого отношения к реальности, немедленно опровергли в официальном Telegram-канале правительства региона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС
12 июля, 18:50
 
В миреРоссияКурская областьУкраинаМария ЗахароваЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала