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МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка - РИА Новости, 10.08.2024
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка
В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:20
2024-08-10T20:20
2024-08-10T20:55
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вооруженные силы украины
курская аэс
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В МИД предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области."Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают активно использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны", — говорится в комментарии ведомства.На Смоленской площади этот ролик назвали грубой подделкой, склеенной на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля."Подчеркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства", — указали в МИД.В министерстве напомнили, что ранее на этой неделе украинская сеть ресурсов ЦИПСО также распространяла видео, на котором врио губернатора Курской области якобы призвал мужчин Курска вступать в ополчение. Это "заявление", не имеющее никакого отношения к реальности, немедленно опровергли в официальном Telegram-канале правительства региона.
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В мире, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
МИД сообщил о провокации украинских спецслужб с использованием дипфейка
МИД сообщил о провокации спецслужб Украины с использованием технологии "дипфейк"