Роснедра оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области
Роснедра: Запорожская область сможет обеспечить Россию марганцем
© Мария МарикянЦентр города Токмак
© Мария Марикян
Центр города Токмак. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем, по которому страна сейчас зависит от импорта, сообщил РИА Новости советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.
"Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 миллиарда тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем", - сказал Олейник.
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В июне Евросоюз запретил экспорт марганцевых руд в Россию. При этом спрос на данный вид полезных ископаемых в РФ сильно зависит от импорта, следует из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.
А в утвержденной правительством в конце июля стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года утверждается, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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"В числе полезных ископаемых, заключенных в их недрах, не только экономически важные для Российской Федерации, такие как каменный уголь (его запасы оцениваются в 35,5 миллиарда тонн), железные руды (3,5 миллиарда тонн), поваренная соль (17,2 миллиарда тонн), бентонит и каолин, но и дефицитные виды полезных ископаемых. К таковым относятся марганцевые руды (запасы оцениваются в 1,7 миллиарда тонн), литий, тантал, ниобий, титан, цирконий, редкие земли, графит и плавиковый шпат", - прокомментировал представитель Роснедр.
Однако, по его словам, пока можно только говорить о разнообразии и значительности сырьевой базы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а для качественной и количественной характеристики требуется проведение огромной работы по переоценке в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации. Эта работа только начинается, заключил Олейник.