https://ria.ru/20240810/marganets-1965345430.html

Роснедра оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области

Роснедра оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2024

Роснедра оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области

Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем, по которому страна... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:28

2024-08-10T09:28

2024-08-10T09:28

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

запорожская область

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем, по которому страна сейчас зависит от импорта, сообщил РИА Новости советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник. "Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 миллиарда тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем", - сказал Олейник. В июне Евросоюз запретил экспорт марганцевых руд в Россию. При этом спрос на данный вид полезных ископаемых в РФ сильно зависит от импорта, следует из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. А в утвержденной правительством в конце июля стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года утверждается, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "В числе полезных ископаемых, заключенных в их недрах, не только экономически важные для Российской Федерации, такие как каменный уголь (его запасы оцениваются в 35,5 миллиарда тонн), железные руды (3,5 миллиарда тонн), поваренная соль (17,2 миллиарда тонн), бентонит и каолин, но и дефицитные виды полезных ископаемых. К таковым относятся марганцевые руды (запасы оцениваются в 1,7 миллиарда тонн), литий, тантал, ниобий, титан, цирконий, редкие земли, графит и плавиковый шпат", - прокомментировал представитель Роснедр. Однако, по его словам, пока можно только говорить о разнообразии и значительности сырьевой базы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а для качественной и количественной характеристики требуется проведение огромной работы по переоценке в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации. Эта работа только начинается, заключил Олейник.

https://ria.ru/20240226/litiy-1928984022.html

https://ria.ru/20240630/almazy-1956408931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), запорожская область