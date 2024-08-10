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ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
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17:55 10.08.2024 (обновлено: 22:44 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/mali-1965408136.html
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ
Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:55
2024-08-10T22:44
в мире
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети X."Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, &lt;…&gt; они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, &lt;…&gt; против малийского правительства", — говорится в сюжете. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве странах.Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Украиной. В среду замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
https://ria.ru/20240810/mali-1965320765.html
https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html
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в мире, мали, нигер, киев, мария захарова, оон
В мире, Мали, Нигер, Киев, Мария Захарова, ООН
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ

Afrique Media: украинский спецназ применил дроны в боях против армии Мали

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСолдаты правительственных войск Мали
Солдаты правительственных войск Мали - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Солдаты правительственных войск Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети X.
"Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства", — говорится в сюжете.
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Вчера, 01:19
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве странах.
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Украиной.
В среду замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
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МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения
5 августа, 17:42
 
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