https://ria.ru/20240810/mali-1965408136.html
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ
Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:55
2024-08-10T17:55
2024-08-10T22:44
в мире
мали
нигер
киев
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92016/25/920162592_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d0a36174e4d47e7fcaa3a381e9142236.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети X."Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства", — говорится в сюжете. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве странах.Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Украиной. В среду замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
https://ria.ru/20240810/mali-1965320765.html
https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html
мали
нигер
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92016/25/920162592_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f403f5a9abc227a4e6035ee19aa18c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, нигер, киев, мария захарова, оон
В мире, Мали, Нигер, Киев, Мария Захарова, ООН
ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ
Afrique Media: украинский спецназ применил дроны в боях против армии Мали