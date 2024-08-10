https://ria.ru/20240810/mali-1965408136.html

ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ

ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

ВСУ применили беспилотники против армии Мали, сообщили СМИ

Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:55

2024-08-10T17:55

2024-08-10T22:44

в мире

мали

нигер

киев

мария захарова

оон

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы специального назначения Украины применили беспилотники в боях против армии Мали, говорится в репортаже телеканала Afrique Media, опубликованном в соцсети X."Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства", — говорится в сюжете. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве странах.Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Украиной. В среду замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.

https://ria.ru/20240810/mali-1965320765.html

https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html

мали

нигер

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, нигер, киев, мария захарова, оон