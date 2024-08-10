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Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста - РИА Новости, 10.08.2024
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16:20 10.08.2024 (обновлено: 20:38 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965396915.html
Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста
Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста - РИА Новости, 10.08.2024
Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста
Жители Белоруссии должны привыкать к мысли, что однажды в республике будет новый президент, заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам уедет жить в деревню. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:20
2024-08-10T20:38
в мире
белоруссия
городище
александр лукашенко
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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Жители Белоруссии должны привыкать к мысли, что однажды в республике будет новый президент, заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам уедет жить в деревню."Вы должны привыкать к тому, &lt;…&gt; что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу. &lt;…&gt; Но всякое в жизни бывает", — сказал глава государства во время общения с жителями агрогородка Городище.Так он ответил на просьбу баллотироваться на новый президентский срок в 2025 году. Слова Лукашенко привело издание "СБ. Беларусь сегодня".Он подчеркнул, что должен оставить после себя спокойную мирную страну. Затем поселится в деревне, а белорусы будут вспоминать и благодарить, что хуже не стало.Лукашенко в конце августа исполнится 70 лет. Впервые его избрали на пост президента Белоруссии 10 июля 1994 года. В 2001-м граждане страны переизбрали его на второй срок, а в 2004-м на референдуме высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков. После этого Лукашенко одерживал победы на выборах в 2006, 2010, 2015 и 2020 годах.
https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963650283.html
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в мире, белоруссия, городище, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Городище, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста

Лукашенко посоветовал белорусам привыкать к мысли о другом президенте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Жители Белоруссии должны привыкать к мысли, что однажды в республике будет новый президент, заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам уедет жить в деревню.
"Вы должны привыкать к тому, <…> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу. <…> Но всякое в жизни бывает", — сказал глава государства во время общения с жителями агрогородка Городище.
Так он ответил на просьбу баллотироваться на новый президентский срок в 2025 году. Слова Лукашенко привело издание "СБ. Беларусь сегодня".
Он подчеркнул, что должен оставить после себя спокойную мирную страну. Затем поселится в деревне, а белорусы будут вспоминать и благодарить, что хуже не стало.
Лукашенко в конце августа исполнится 70 лет. Впервые его избрали на пост президента Белоруссии 10 июля 1994 года. В 2001-м граждане страны переизбрали его на второй срок, а в 2004-м на референдуме высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков. После этого Лукашенко одерживал победы на выборах в 2006, 2010, 2015 и 2020 годах.
Владимир Путин, Александр Лукашенко и владыка Панкратий (слева направо) в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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В миреБелоруссияГородищеАлександр Лукашенко
 
 
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