https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965396915.html

Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста

Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста - РИА Новости, 10.08.2024

Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста

Жители Белоруссии должны привыкать к мысли, что однажды в республике будет новый президент, заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам уедет жить в деревню. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:20

2024-08-10T16:20

2024-08-10T20:38

в мире

белоруссия

городище

александр лукашенко

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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Жители Белоруссии должны привыкать к мысли, что однажды в республике будет новый президент, заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам уедет жить в деревню."Вы должны привыкать к тому, <…> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу. <…> Но всякое в жизни бывает", — сказал глава государства во время общения с жителями агрогородка Городище.Так он ответил на просьбу баллотироваться на новый президентский срок в 2025 году. Слова Лукашенко привело издание "СБ. Беларусь сегодня".Он подчеркнул, что должен оставить после себя спокойную мирную страну. Затем поселится в деревне, а белорусы будут вспоминать и благодарить, что хуже не стало.Лукашенко в конце августа исполнится 70 лет. Впервые его избрали на пост президента Белоруссии 10 июля 1994 года. В 2001-м граждане страны переизбрали его на второй срок, а в 2004-м на референдуме высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков. После этого Лукашенко одерживал победы на выборах в 2006, 2010, 2015 и 2020 годах.

https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963650283.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, городище, александр лукашенко