Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста
Лукашенко посоветовал белорусам привыкать к мысли о другом президенте
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Жители Белоруссии должны привыкать к мысли, что однажды в республике будет новый президент, заявил Александр Лукашенко, добавив, что сам уедет жить в деревню.
"Вы должны привыкать к тому, <…> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу. <…> Но всякое в жизни бывает", — сказал глава государства во время общения с жителями агрогородка Городище.
Так он ответил на просьбу баллотироваться на новый президентский срок в 2025 году. Слова Лукашенко привело издание "СБ. Беларусь сегодня".
Он подчеркнул, что должен оставить после себя спокойную мирную страну. Затем поселится в деревне, а белорусы будут вспоминать и благодарить, что хуже не стало.
Лукашенко в конце августа исполнится 70 лет. Впервые его избрали на пост президента Белоруссии 10 июля 1994 года. В 2001-м граждане страны переизбрали его на второй срок, а в 2004-м на референдуме высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков. После этого Лукашенко одерживал победы на выборах в 2006, 2010, 2015 и 2020 годах.
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