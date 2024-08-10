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Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости, 10.08.2024
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13:44 10.08.2024 (обновлено: 14:47 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html
Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной
Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости, 10.08.2024
Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:44
2024-08-10T14:47
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
виктор хренин
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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.&quot;Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации&quot;, — сказал он.Министр подчеркнул, что белорусские военные внимательно следят за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения.Хренин также рассказал подробности произошедшего накануне нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины, о котором сегодня сообщил Лукашенко. Министр уточнил, что белорусские зенитчики определили вторгшиеся объекты как беспилотные летательные аппараты. Часть БПЛА уничтожили над республикой в 19:04 мск, часть передали на сопровождение российским военным, которые также сбили цели."Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь", — подчеркнул министр.Глава Минобороны отметил, что воинские части Сил специальных операций, Сухопутных войск, Ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", направили в назначенные районы.Бои на курском направленииУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240110/belorussiya-1920566264.html
https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965359695.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Виктор Хренин
Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной

Лукашенко приказал усилить войска на юго-востоке на границе с Украиной

© Фото : Ваяр / Константин БелявскийДивизион РСЗО "Полонез" выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии
Дивизион РСЗО Полонез выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Ваяр / Константин Белявский
Дивизион РСЗО "Полонез" выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.
«

"Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", — сказал он.

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Министр подчеркнул, что белорусские военные внимательно следят за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения.
Хренин также рассказал подробности произошедшего накануне нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины, о котором сегодня сообщил Лукашенко. Министр уточнил, что белорусские зенитчики определили вторгшиеся объекты как беспилотные летательные аппараты. Часть БПЛА уничтожили над республикой в 19:04 мск, часть передали на сопровождение российским военным, которые также сбили цели.
«
"Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь", — подчеркнул министр.
Глава Минобороны отметил, что воинские части Сил специальных операций, Сухопутных войск, Ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", направили в назначенные районы.
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Бои на курском направлении

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
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