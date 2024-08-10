https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html

Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной

Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости, 10.08.2024

Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:44

2024-08-10T13:44

2024-08-10T14:47

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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале."Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", — сказал он.Министр подчеркнул, что белорусские военные внимательно следят за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения.Хренин также рассказал подробности произошедшего накануне нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины, о котором сегодня сообщил Лукашенко. Министр уточнил, что белорусские зенитчики определили вторгшиеся объекты как беспилотные летательные аппараты. Часть БПЛА уничтожили над республикой в 19:04 мск, часть передали на сопровождение российским военным, которые также сбили цели."Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь", — подчеркнул министр.Глава Минобороны отметил, что воинские части Сил специальных операций, Сухопутных войск, Ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", направили в назначенные районы.Бои на курском направленииУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240110/belorussiya-1920566264.html

https://ria.ru/20240810/belorussiya-1965359695.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, виктор хренин