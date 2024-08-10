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Ливан призвал привлечь Израиль к ответственности - РИА Новости, 10.08.2024
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15:25 10.08.2024 (обновлено: 20:29 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/livan-1965389703.html
Ливан призвал привлечь Израиль к ответственности
Ливан призвал привлечь Израиль к ответственности - РИА Новости, 10.08.2024
Ливан призвал привлечь Израиль к ответственности
Власти Ливана призывают международное сообщество занять эффективную позицию для прекращения ударов Израиля по гражданскому населению в секторе Газа и... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:25
2024-08-10T20:29
в мире
израиль
ливан
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Власти Ливана призывают международное сообщество занять эффективную позицию для прекращения ударов Израиля по гражданскому населению в секторе Газа и деэскалации напряженности в регионе, сообщается в распространенном в СМИ заявлении МИД Ливана в субботу. Утром палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. "В связи с действиями Израиля в текущем кризисе, которые ведут к эскалации, МИД призывает международное сообщество и заинтересованные страны принять единую и эффективную позицию в первую очередь для обеспечения безопасности палестинского народа в секторе Газа и прекратить эту гуманитарную катастрофу. Исходя из того, что прекращение огня в Газе - это первый шаг для деэскалации и расширения конфликта в регионе", - написано в заявлении. В ливанском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили удар по школе Аль-Табаин и, в том числе призвали активизировать дипломатический путь разрешения конфликта путем реальных действий, которые обяжут Израиль к решению признать инициативу о признании двух государств - Палестины и Израиля. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html
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в мире, израиль, ливан, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан призвал привлечь Израиль к ответственности

Ливан призвал привлечь Израиль к ответственности за удары по населению Палестины

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Власти Ливана призывают международное сообщество занять эффективную позицию для прекращения ударов Израиля по гражданскому населению в секторе Газа и деэскалации напряженности в регионе, сообщается в распространенном в СМИ заявлении МИД Ливана в субботу.
Утром палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
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"В связи с действиями Израиля в текущем кризисе, которые ведут к эскалации, МИД призывает международное сообщество и заинтересованные страны принять единую и эффективную позицию в первую очередь для обеспечения безопасности палестинского народа в секторе Газа и прекратить эту гуманитарную катастрофу. Исходя из того, что прекращение огня в Газе - это первый шаг для деэскалации и расширения конфликта в регионе", - написано в заявлении.
В ливанском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили удар по школе Аль-Табаин и, в том числе призвали активизировать дипломатический путь разрешения конфликта путем реальных действий, которые обяжут Израиль к решению признать инициативу о признании двух государств - Палестины и Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети
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В миреИзраильЛиванПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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