Рейтинг@Mail.ru
Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 10.08.2024 (обновлено: 10:30 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/lipetskaya-1965345618.html
Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области
Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области - РИА Новости, 10.08.2024
Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области
Один из пострадавших во время атаки БПЛА в Липецкой области умер в больнице, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:29
2024-08-10T10:30
происшествия
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Один из пострадавших во время атаки БПЛА в Липецкой области умер в больнице, сообщили в Telegram-канале правительства региона.&quot;Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. &lt;...&gt; Тактика лечения была согласована с коллегами из института Бурденко. К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего&quot;, — уточнили власти.Еще один человек остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Остальных пострадавших перевели в профильные отделения, их продолжают лечить.При атаке беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html
https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области

Пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Один из пострадавших во время атаки БПЛА в Липецкой области умер в больнице, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«

"Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. <...> Тактика лечения была согласована с коллегами из института Бурденко. К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего", — уточнили власти.

Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей
9 августа, 16:32
Еще один человек остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Остальных пострадавших перевели в профильные отделения, их продолжают лечить.
При атаке беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область
Вчера, 08:42
 
ПроисшествияЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала