https://ria.ru/20240810/lipetskaya-1965345618.html

Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области

Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области - РИА Новости, 10.08.2024

Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области

Один из пострадавших во время атаки БПЛА в Липецкой области умер в больнице, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:29

2024-08-10T09:29

2024-08-10T10:30

происшествия

липецкая область

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Один из пострадавших во время атаки БПЛА в Липецкой области умер в больнице, сообщили в Telegram-канале правительства региона."Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. <...> Тактика лечения была согласована с коллегами из института Бурденко. К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего", — уточнили власти.Еще один человек остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Остальных пострадавших перевели в профильные отделения, их продолжают лечить.При атаке беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html

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липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецкая область