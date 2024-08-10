Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области
Пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Один из пострадавших во время атаки БПЛА в Липецкой области умер в больнице, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
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"Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. <...> Тактика лечения была согласована с коллегами из института Бурденко. К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего", — уточнили власти.
Еще один человек остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Остальных пострадавших перевели в профильные отделения, их продолжают лечить.
При атаке беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
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