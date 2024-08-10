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РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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09:24 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/liniya-1965345228.html
РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области
РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области, сообщил председатель РКК Павел... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:24
2024-08-10T09:24
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
ркк "энергия"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем официальном Telegram-канале. "Мы открыли горячую линию, на которую можно позвонить, если вы потеряли связь с близкими и родственниками из-за ЧС в Курской области", - написал Савчук. Отмечается, что линия будет работать круглосуточно по номеру 800 250 56 29. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, ркк "энергия", происшествия
Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, РКК "Энергия", Происшествия
РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области

РКК открыл горячую линию по поиску родных пострадавших в Курской области

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем официальном Telegram-канале.
"Мы открыли горячую линию, на которую можно позвонить, если вы потеряли связь с близкими и родственниками из-за ЧС в Курской области", - написал Савчук.
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Отмечается, что линия будет работать круглосуточно по номеру 800 250 56 29.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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Курская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныРКК "Энергия"Происшествия
 
 
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