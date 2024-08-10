https://ria.ru/20240810/liniya-1965345228.html

РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области

РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

РКК открыл горячую линию по поиску людей в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области, сообщил председатель РКК Павел... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:24

2024-08-10T09:24

2024-08-10T09:24

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

ркк "энергия"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем официальном Telegram-канале. "Мы открыли горячую линию, на которую можно позвонить, если вы потеряли связь с близкими и родственниками из-за ЧС в Курской области", - написал Савчук. Отмечается, что линия будет работать круглосуточно по номеру 800 250 56 29. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html

https://ria.ru/20240808/magate-1965036337.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, ркк "энергия", происшествия