https://ria.ru/20240810/lgov-1965372282.html

Глава Льгова рассказал о ситуации в городе

Глава Льгова рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 10.08.2024

Глава Льгова рассказал о ситуации в городе

Глава города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил, что ситуация в городе спокойная, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Видео сообщения... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:28

2024-08-10T13:28

2024-08-10T13:28

россия

курская область

льгов

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Глава города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил, что ситуация в городе спокойная, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Видео сообщения которого размещено на его странице в социальной сети "ВКонтакте"."Ситуация в городе спокойная. За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо", - сказал Клемешов.Также глава Льгова сообщил, что провел рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций, работа по обеспечению города всем необходимым ведется в усиленном режиме. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/kursk-1965370693.html

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

россия

курская область

льгов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, льгов, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины