Глава Льгова рассказал о ситуации в городе
Глава Льгова Клемешов заявил, что ситуация в городе спокойная
Последствия обстрела в Курской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Глава города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил, что ситуация в городе спокойная, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Видео сообщения которого размещено на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Ситуация в городе спокойная. За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо", - сказал Клемешов.
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Также глава Льгова сообщил, что провел рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций, работа по обеспечению города всем необходимым ведется в усиленном режиме.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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