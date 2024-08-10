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Глава Льгова рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 10.08.2024
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13:28 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/lgov-1965372282.html
Глава Льгова рассказал о ситуации в городе
Глава Льгова рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 10.08.2024
Глава Льгова рассказал о ситуации в городе
Глава города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил, что ситуация в городе спокойная, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Видео сообщения... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:28
2024-08-10T13:28
россия
курская область
льгов
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Глава города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил, что ситуация в городе спокойная, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Видео сообщения которого размещено на его странице в социальной сети "ВКонтакте"."Ситуация в городе спокойная. За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо", - сказал Клемешов.Также глава Льгова сообщил, что провел рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций, работа по обеспечению города всем необходимым ведется в усиленном режиме. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/kursk-1965370693.html
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россия, курская область, льгов, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Льгов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Глава Льгова рассказал о ситуации в городе

Глава Льгова Клемешов заявил, что ситуация в городе спокойная

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела в Курской области
Последствия обстрела в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Глава города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил, что ситуация в городе спокойная, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Видео сообщения которого размещено на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Ситуация в городе спокойная. За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо", - сказал Клемешов.
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Вчера, 13:13
Также глава Льгова сообщил, что провел рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций, работа по обеспечению города всем необходимым ведется в усиленном режиме.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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РоссияКурская областьЛьговВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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