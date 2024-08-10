https://ria.ru/20240810/lenoblast-1965365034.html
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку - РИА Новости, 10.08.2024
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку
Спасатели в Ленобласти помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов, сообщил региональный комитет безопасности и правопорядка. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:13
2024-08-10T12:13
2024-08-10T15:49
волхов
новая ладога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Спасатели в Ленобласти помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов, сообщил региональный комитет безопасности и правопорядка. "Сегодня в аварийно-спасательную службу области поступила информация, что стая собак загнала лосенка в реку Волхов в районе туристической базы "Поплавок". На помощь малышу направились спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, сотрудники госохотнадзора и представители охраны базы", — уточнили в ведомстве.Специалисты помогли выбраться животному из реки, успокоили малыша и транспортировали его в лесную зону.
https://ria.ru/20231225/sobaka-1917957466.html
волхов
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Спасение лосенка из реки в Ленинградской области
Спасение лосенка из реки в Ленинградской области
2024-08-10T12:13
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волхов, новая ладога
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку
В Ленинградской области помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов