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Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку - РИА Новости, 10.08.2024
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12:13 10.08.2024 (обновлено: 15:49 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/lenoblast-1965365034.html
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку - РИА Новости, 10.08.2024
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку
Спасатели в Ленобласти помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов, сообщил региональный комитет безопасности и правопорядка. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:13
2024-08-10T15:49
волхов
новая ладога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Спасатели в Ленобласти помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов, сообщил региональный комитет безопасности и правопорядка. &quot;Сегодня в аварийно-спасательную службу области поступила информация, что стая собак загнала лосенка в реку Волхов в районе туристической базы &quot;Поплавок&quot;. На помощь малышу направились спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, сотрудники госохотнадзора и представители охраны базы&quot;, — уточнили в ведомстве.Специалисты помогли выбраться животному из реки, успокоили малыша и транспортировали его в лесную зону.
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волхов
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Спасение лосенка из реки в Ленинградской области
Спасение лосенка из реки в Ленинградской области
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волхов, новая ладога
Волхов, Новая Ладога
Спасатели помогли лосенку, которого собаки загнали в реку

В Ленинградской области помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Спасатели в Ленобласти помогли лосенку, которого собаки загнали в реку Волхов, сообщил региональный комитет безопасности и правопорядка.
«

"Сегодня в аварийно-спасательную службу области поступила информация, что стая собак загнала лосенка в реку Волхов в районе туристической базы "Поплавок". На помощь малышу направились спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, сотрудники госохотнадзора и представители охраны базы", — уточнили в ведомстве.

Специалисты помогли выбраться животному из реки, успокоили малыша и транспортировали его в лесную зону.
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ВолховНовая Ладога
 
 
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