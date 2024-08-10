В Курске МЧС развернуло палаточный городок
В Курске МЧС развернуло палаточный городок на сто человек
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Палаточный городок на 100 человек развернут МЧС РФ в Курске, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Курске МЧС России развернут палаточный городок на 100 человек. В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во всех пунктах временного размещения психологи МЧС РФ оказывают эвакуированным необходимую поддержку. Кроме того, на местах работают специалисты соцслужб.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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