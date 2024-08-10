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В Курске МЧС развернуло палаточный городок - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/kursk-1965382406.html
В Курске МЧС развернуло палаточный городок
В Курске МЧС развернуло палаточный городок - РИА Новости, 10.08.2024
В Курске МЧС развернуло палаточный городок
Палаточный городок на 100 человек развернут МЧС РФ в Курске, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:36
2024-08-10T14:36
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
курск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Палаточный городок на 100 человек развернут МЧС РФ в Курске, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Курске МЧС России развернут палаточный городок на 100 человек. В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что во всех пунктах временного размещения психологи МЧС РФ оказывают эвакуированным необходимую поддержку. Кроме того, на местах работают специалисты соцслужб. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html
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здоровье - общество, россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курске МЧС развернуло палаточный городок

В Курске МЧС развернуло палаточный городок на сто человек

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Палаточный городок на 100 человек развернут МЧС РФ в Курске, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Курске МЧС России развернут палаточный городок на 100 человек. В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Жителей Курской области предупредили об украинских фейках
8 августа, 16:19
Отмечается, что во всех пунктах временного размещения психологи МЧС РФ оказывают эвакуированным необходимую поддержку. Кроме того, на местах работают специалисты соцслужб.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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