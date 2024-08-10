https://ria.ru/20240810/kursk-1965382406.html

В Курске МЧС развернуло палаточный городок

В Курске МЧС развернуло палаточный городок - РИА Новости, 10.08.2024

В Курске МЧС развернуло палаточный городок

Палаточный городок на 100 человек развернут МЧС РФ в Курске, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:36

2024-08-10T14:36

2024-08-10T14:36

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курская область

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Палаточный городок на 100 человек развернут МЧС РФ в Курске, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Курске МЧС России развернут палаточный городок на 100 человек. В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что во всех пунктах временного размещения психологи МЧС РФ оказывают эвакуированным необходимую поддержку. Кроме того, на местах работают специалисты соцслужб. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

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здоровье - общество, россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины