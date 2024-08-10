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Курорт "Архыз" в этом году посетили 750 тысяч туристов - РИА Новости, 10.08.2024
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Туризм
 
19:47 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/kurort-1965422002.html
Курорт "Архыз" в этом году посетили 750 тысяч туристов
Курорт "Архыз" в этом году посетили 750 тысяч туристов - РИА Новости, 10.08.2024
Курорт "Архыз" в этом году посетили 750 тысяч туристов
Курорт "Архыз", который входит в состав кластера группы Мантера, с января по август 2024 года посетило 750 тысяч человек, сообщил генеральный директор курорта... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:47
2024-08-10T19:47
туризм
новости - туризм
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
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АРХЫЗ (Карачаево-Черкессия), 10 авг - РИА Новости. Курорт "Архыз", который входит в состав кластера группы Мантера, с января по август 2024 года посетило 750 тысяч человек, сообщил генеральный директор курорта Роман Киранчук, отметив, что прирост летнего туризма кратно возрастает. "С 1 января по 1 августа нас посетило 750 тысяч туристов. Что касается пропорций - на сегодняшний день она составляет 72% - горные лыжи и сноуборд и 18% - это туристы. Это статистика предыдущего 2023 года в разбивке. Сейчас она нивелируется благодаря новых летних активностей - прирост летнего туризма кратно возрастает", - сказал Киранчук. "Видим как растет туристический поток: если брать лето и статистику прошлого года, то по месяцам приведу статистику, прирост туристического потока за июнь составил - 42%, за июль - 32% и за первую декаду августа - беспрецедентные цифры - 44% относительно прошлого года. Это все благодаря летним активностям, новым сервисам, культурно-массовым мероприятиям, музыкальным фестивалям", - рассказал Киранчук. Как он также добавил, курорт планирует расширить сеть экотроп с 35 километров, которые есть в настоящее время, до 93 километров к 2025 году. Гендиректор также отметил, что по прогнозу туристического потока в этом году в планах курорта достичь к декабрю перешагнуть барьер в 1 миллион туристов. "Это для курорта впервые (как следует из презентации - 1,070 млн гостей - ред.). В прошлом году цифра была 850 тысяч, то есть, если в процентах, то это 61% прироста туристического потока по сравнению с 2023 годом", - сказал Киранчук. "На сегодняшний день на курорте открыто 14 отелей - 2176 активных средств размещения. К концу года резидентами заявлено порядка 16 новых гостиниц, с коллективным средствами размещения в районе 1 тысячи", - рассказал гендиректор.Киранчук также заявил, что на курорте "Архыз" наблюдается кадровый дефицит, основная проблема связана с размещением сотрудников, для ее решения курорт занимается проектированием собственных кампусов для персонала, расходуя большие средства на инженеров."Да, на сегодняшний день он (дефицит кадров - ред.) существует, и основная проблематика... Мы находимся в курортной зоне, важно акцентировать внимание на размещении сотрудников. Сейчас курорт несет достаточно большие расходы на инженеров, на сотрудников. Таким образом решаем задачу проектирования собственных кампусов на территории курорта для размещения сотрудников", - сказал он на встрече с журналистами.В части поиска и подбора персонала курорт находится в активном сотрудничестве с Минтрудом и КЧР (Карачаево-Черкесская Республика), отметил Киранчук."В этом направлении проводятся внутренние мероприятия по привлечению сотрудников. Мы активно в этом участвуем, предлагаем вакансии. Проблема есть в первую очередь в жильем", - отметил гендиректор, комментируя ситуацию с персоналом курорта.
https://ria.ru/20240316/detoks-1931484114.html
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новости - туризм, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
Туризм, Новости - Туризм, Архыз, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Курорт "Архыз" в этом году посетили 750 тысяч туристов

Гендиректор "Архыза": с января по август курорт посетили 750 тысяч туристов

© Фото предоставлено УК "Архыз"Лето, канатка на курорте Архыз
Лето, канатка на курорте Архыз - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото предоставлено УК "Архыз"
Лето, канатка на курорте Архыз. Архивное фото
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АРХЫЗ (Карачаево-Черкессия), 10 авг - РИА Новости. Курорт "Архыз", который входит в состав кластера группы Мантера, с января по август 2024 года посетило 750 тысяч человек, сообщил генеральный директор курорта Роман Киранчук, отметив, что прирост летнего туризма кратно возрастает.
«
"С 1 января по 1 августа нас посетило 750 тысяч туристов. Что касается пропорций - на сегодняшний день она составляет 72% - горные лыжи и сноуборд и 18% - это туристы. Это статистика предыдущего 2023 года в разбивке. Сейчас она нивелируется благодаря новых летних активностей - прирост летнего туризма кратно возрастает", - сказал Киранчук.
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"Видим как растет туристический поток: если брать лето и статистику прошлого года, то по месяцам приведу статистику, прирост туристического потока за июнь составил - 42%, за июль - 32% и за первую декаду августа - беспрецедентные цифры - 44% относительно прошлого года. Это все благодаря летним активностям, новым сервисам, культурно-массовым мероприятиям, музыкальным фестивалям", - рассказал Киранчук.
Как он также добавил, курорт планирует расширить сеть экотроп с 35 километров, которые есть в настоящее время, до 93 километров к 2025 году.
Гендиректор также отметил, что по прогнозу туристического потока в этом году в планах курорта достичь к декабрю перешагнуть барьер в 1 миллион туристов. "Это для курорта впервые (как следует из презентации - 1,070 млн гостей - ред.). В прошлом году цифра была 850 тысяч, то есть, если в процентах, то это 61% прироста туристического потока по сравнению с 2023 годом", - сказал Киранчук.
"На сегодняшний день на курорте открыто 14 отелей - 2176 активных средств размещения. К концу года резидентами заявлено порядка 16 новых гостиниц, с коллективным средствами размещения в районе 1 тысячи", - рассказал гендиректор.
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Киранчук также заявил, что на курорте "Архыз" наблюдается кадровый дефицит, основная проблема связана с размещением сотрудников, для ее решения курорт занимается проектированием собственных кампусов для персонала, расходуя большие средства на инженеров.
«
"Да, на сегодняшний день он (дефицит кадров - ред.) существует, и основная проблематика... Мы находимся в курортной зоне, важно акцентировать внимание на размещении сотрудников. Сейчас курорт несет достаточно большие расходы на инженеров, на сотрудников. Таким образом решаем задачу проектирования собственных кампусов на территории курорта для размещения сотрудников", - сказал он на встрече с журналистами.
В части поиска и подбора персонала курорт находится в активном сотрудничестве с Минтрудом и КЧР (Карачаево-Черкесская Республика), отметил Киранчук.
"В этом направлении проводятся внутренние мероприятия по привлечению сотрудников. Мы активно в этом участвуем, предлагаем вакансии. Проблема есть в первую очередь в жильем", - отметил гендиректор, комментируя ситуацию с персоналом курорта.
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ТуризмНовости - ТуризмАрхызКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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