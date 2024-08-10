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В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО

В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО - РИА Новости, 10.08.2024

В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:49

2024-08-10T00:49

2024-08-10T04:14

белгородская область

национальный антитеррористический комитет рф

брянская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курская область

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщил Национальный антитеррористический комитет.НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов."В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", — говорится в сообщении.Также государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.

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белгородская область, национальный антитеррористический комитет рф, брянская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, происшествия