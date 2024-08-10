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В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО
В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введен в Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:49
2024-08-10T00:49
2024-08-10T04:14
белгородская область
национальный антитеррористический комитет рф
брянская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская область
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщил Национальный антитеррористический комитет.НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов."В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", — говорится в сообщении.Также государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
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белгородская область, национальный антитеррористический комитет рф, брянская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, происшествия
Белгородская область, Национальный антитеррористический комитет РФ, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская область, Происшествия
В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО
НАК: в Белгородской, Курской и Брянской областях проводятся КТО