https://ria.ru/20240810/kto-1965318346.html

Режим КТО ввели в Курской области

Режим КТО ввели в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Режим КТО ввели в Курской области

Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:43

2024-08-10T00:43

2024-08-10T00:54

курская область

украина

алексей смирнов (политик)

брянская область

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - говорится в сообщении губернатора.Ранее режим КТО был введен в Брянской области, об этом информировал региональный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

курская область

украина

брянская область

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2024

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курская область, украина, алексей смирнов (политик) , брянская область