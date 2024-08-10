https://ria.ru/20240810/kto-1965318346.html
Режим КТО ввели в Курской области
Режим КТО ввели в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Режим КТО ввели в Курской области
Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:43
2024-08-10T00:43
2024-08-10T00:54
курская область
украина
алексей смирнов (политик)
брянская область
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - говорится в сообщении губернатора.Ранее режим КТО был введен в Брянской области, об этом информировал региональный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета
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курская область, украина, алексей смирнов (политик) , брянская область
Курская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Брянская область
Режим КТО ввели в Курской области
В Курской области ввели режим КТО из-за диверсионных угроз со стороны Украины