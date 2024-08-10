Рейтинг@Mail.ru
Режим КТО ввели в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 10.08.2024 (обновлено: 00:54 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kto-1965318346.html
Режим КТО ввели в Курской области
Режим КТО ввели в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Режим КТО ввели в Курской области
Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:43
2024-08-10T00:54
курская область
украина
алексей смирнов (политик)
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - говорится в сообщении губернатора.Ранее режим КТО был введен в Брянской области, об этом информировал региональный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
курская область
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, алексей смирнов (политик) , брянская область
Курская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Брянская область
Режим КТО ввели в Курской области

В Курской области ввели режим КТО из-за диверсионных угроз со стороны Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«
"В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - говорится в сообщении губернатора.
Ранее режим КТО был введен в Брянской области, об этом информировал региональный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию
00:19
 
Курская областьУкраинаАлексей Смирнов (политик)Брянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала