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В Брянской области ввели режим КТО - РИА Новости, 10.08.2024
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00:00 10.08.2024 (обновлено: 02:56 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kto-1965315132.html
В Брянской области ввели режим КТО
В Брянской области ввели режим КТО - РИА Новости, 10.08.2024
В Брянской области ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области, сообщили в оперативном штабе Брянской области Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:00
2024-08-10T02:56
брянская область
национальный антитеррористический комитет рф
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ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области, сообщили в оперативном штабе Брянской области Национального антитеррористического комитета.&quot;Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия КТО в регионе будут применять ряд специальных мер и временных ограничений, начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая временем отселением граждан, проживающих в пределах части территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.В пресс-службе УФСБ Брянской области информации о вводе режима КТО на территории региона РИА Новости подтвердили.Позднее врио главы соседней Курской области Алексей Смирнов также сообщил о введении режима КТО из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Аналогичное решение принял Национальный антитеррористический комитет в Белгородской области.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html
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брянская область, национальный антитеррористический комитет рф, украина, россия
Брянская область, Национальный антитеррористический комитет РФ, Украина, Россия
В Брянской области ввели режим КТО

Режим КТО ввели в Брянской области из-за угрозы диверсий со стороны Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области, сообщили в оперативном штабе Брянской области Национального антитеррористического комитета.
«

"Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в период действия КТО в регионе будут применять ряд специальных мер и временных ограничений, начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая временем отселением граждан, проживающих в пределах части территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.
В пресс-службе УФСБ Брянской области информации о вводе режима КТО на территории региона РИА Новости подтвердили.
Позднее врио главы соседней Курской области Алексей Смирнов также сообщил о введении режима КТО из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Аналогичное решение принял Национальный антитеррористический комитет в Белгородской области.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
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