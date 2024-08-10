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В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров - РИА Новости, 10.08.2024
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09:58 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/krym-1965347391.html
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров - РИА Новости, 10.08.2024
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров
Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:58
2024-08-10T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Киев неоднократно заявлял о планах начать наступление с целью захвата Крыма. "Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", - сказал Константинов агентству. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
https://ria.ru/20240806/krym-1964317986.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир константинов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Константинов, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров

Константинов: попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Киев неоднократно заявлял о планах начать наступление с целью захвата Крыма.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму Крыма - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В ВСУ сделали заявление о Крыме
6 августа, 08:40
"Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", - сказал Константинов агентству.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
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11 марта, 13:20
 
В миреКиевРоссияУкраинаВладимир КонстантиновДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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