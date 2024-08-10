https://ria.ru/20240810/krym-1965347391.html
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров - РИА Новости, 10.08.2024
В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров
Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:58
2024-08-10T09:58
2024-08-10T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Киев неоднократно заявлял о планах начать наступление с целью захвата Крыма. "Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", - сказал Константинов агентству. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров
Константинов: попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями