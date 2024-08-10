https://ria.ru/20240810/krym-1965347391.html

В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров

В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров - РИА Новости, 10.08.2024

В Крыму прокомментировали планы Киева атаковать полуостров

Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:58

2024-08-10T09:58

2024-08-10T09:58

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владимир константинов

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Киев неоднократно заявлял о планах начать наступление с целью захвата Крыма. "Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", - сказал Константинов агентству. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.

https://ria.ru/20240806/krym-1964317986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, владимир константинов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины