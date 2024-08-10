https://ria.ru/20240810/krokus-1965327645.html

Фонд Магомаева поможет пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Фонд Магомаева поможет пострадавшим в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.08.2024

Фонд Магомаева поможет пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Более 300 пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" 22 марта могут получить финансовую помощь от Фонда Муслима Магомаева, сообщили РИА Новости в организации, РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T03:48

2024-08-10T03:48

2024-08-10T03:54

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

муслим магомаев

эмин агаларов

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 300 пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" 22 марта могут получить финансовую помощь от Фонда Муслима Магомаева, сообщили РИА Новости в организации, отметив, что в начале сентября комиссия по рассмотрению заявок сформирует категории пострадавших и распределит средства между ними. "В фонд обратились более 300 пострадавших в теракте 22 марта 2024 года. Обработка всех поступивших документов продлится до конца августа. В начале сентября на заседании специальной комиссии по рассмотрению заявок будут сформированы категории пострадавших, а также распределены средства между ними", - рассказали в организации. На счете учреждения около 140 миллионов рублей. Большая часть средств собраны Аразом и Эмином Агаларовыми, а также другими неравнодушными гражданами и организациями, добавили в Фонде. "Мы выражаем искреннюю признательность всем, кто не остался в стороне от общей трагедии и направил средства в программу помощи пострадавшим", - заключили в организации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Непосредственными исполнителями террористической атаки следователи считают граждан Таджикистана Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Раджабализоду и Фаридуни Шамсиддина.

https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html

красногорск

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красногорск, муслим магомаев, эмин агаларов, крокус сити холл, крокус