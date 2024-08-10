https://ria.ru/20240810/kramatorsk-1965336281.html

Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS

Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024

Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS

После ударов по складу украинских войск с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:11

2024-08-10T07:11

2024-08-10T07:12

в мире

краматорск

киев

сергей лебедев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. После ударов по складу украинских войск с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Краматорске один из "прилетов" был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города. Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Судя по очень мощному взрыву, установки - одна или две - тоже повреждены", - заявил Лебедев агентству. По его словам, над Краматорском виден большой столб дыма. Он также отметил, что доступа к месту "прилёта" пока нет, но украинские военные и СБУ "очень сильно нервничают".

https://ria.ru/20240726/podpole-1962069114.html

краматорск

киев

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в мире, краматорск, киев, сергей лебедев, служба безопасности украины