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Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024
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07:11 10.08.2024 (обновлено: 07:12 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kramatorsk-1965336281.html
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS
После ударов по складу украинских войск с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:11
2024-08-10T07:12
в мире
краматорск
киев
сергей лебедев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. После ударов по складу украинских войск с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Краматорске один из "прилетов" был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города. Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Судя по очень мощному взрыву, установки - одна или две - тоже повреждены", - заявил Лебедев агентству. По его словам, над Краматорском виден большой столб дыма. Он также отметил, что доступа к месту "прилёта" пока нет, но украинские военные и СБУ "очень сильно нервничают".
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в мире, краматорск, киев, сергей лебедев, служба безопасности украины
В мире, Краматорск, Киев, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS

Подполье: в Краматорске, предположительно, повредили 1-2 установки HIMARS

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. После ударов по складу украинских войск с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В Краматорске один из "прилетов" был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города. Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Судя по очень мощному взрыву, установки - одна или две - тоже повреждены", - заявил Лебедев агентству.
По его словам, над Краматорском виден большой столб дыма. Он также отметил, что доступа к месту "прилёта" пока нет, но украинские военные и СБУ "очень сильно нервничают".
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В миреКраматорскКиевСергей ЛебедевСлужба безопасности Украины
 
 
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