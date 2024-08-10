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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 10.08.2024 (обновлено: 06:43 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kramatorsk-1965335166.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 10.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
Взрывы прозвучали в районе подконтрольного Киеву донецкого Краматорска, сообщил украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:37
2024-08-10T06:43
краматорск
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе подконтрольного Киеву донецкого Краматорска, сообщил украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале."Краматорск, район - взрывы", - говорится в Telegram-канале "ТСН" со ссылкой на мониторинговые каналы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
краматорск
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краматорск, в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Краматорск, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе подконтрольного Киеву донецкого Краматорска, сообщил украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале.
«
"Краматорск, район - взрывы", - говорится в Telegram-канале "ТСН" со ссылкой на мониторинговые каналы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 августа, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскВ миреРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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