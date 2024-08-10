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Командир бригады "Исламского Джихада" находился в атакованной школе в Газе

Командир бригады "Исламского Джихада" находился в атакованной школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024

Командир бригады "Исламского Джихада" находился в атакованной школе в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что командир одной из бригад палестинского движения "Исламский Джихад", вероятно, находился в атакованной Израилем... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:47

2024-08-10T23:47

2024-08-10T23:55

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алжир (провинция)

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что командир одной из бригад палестинского движения "Исламский Джихад", вероятно, находился в атакованной Израилем школе "Аль-Табаин" в городе Газа. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы палестинского движения ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим. "Согласно различным разведывательным показаниям, существует высокая вероятность того, что командир бригады "Центральные лагеря" террористической организации "Исламский джихад" Ашраф Джуда находился в военном штабе в школе "Аль-Табаин", по которой был нанесен удар", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В армии уточнили, что пока неясно, попал ли Джуда под удар. Кроме того, в ЦАХАЛ утверждают, что в последние месяцы ХАМАС якобы все чаще использует здания школ, которые часто служат укрытиями для мирного населения, "в качестве военных объектов, центров командования и контроля, для хранения оружия и совершения терактов". Ранее в израильской армии заявляли, что по меньшей мере 19 боевиков движений ХАМАС и "Исламский джихад" погибли во время израильского удара по школе "Аль-Табаин" в городе Газа.

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

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в мире, израиль, алжир (провинция), исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году