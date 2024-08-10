https://ria.ru/20240810/kolyma-1965338390.html

На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка

На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка - РИА Новости, 10.08.2024

На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка

Следователи в Магаданской области предъявили обвинение мужчине в истязании и угрозе убийством 13-летнему пасынку, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:50

2024-08-10T07:50

2024-08-10T07:51

происшествия

магаданская область

россия

мир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

МАГАДАН, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Магаданской области предъявили обвинение мужчине в истязании и угрозе убийством 13-летнему пасынку, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, с марта 2023 года по июнь 2024 года, проживая совместно с сожительницей (впоследствии женой) и ее малолетним ребенком в квартире одного из домов на улице Мира поселка Усть-Омчуг Тенькинского района, испытывая к нему неприязнь, обвиняемый подвергал его жестокому обращению, систематически нанося побои, причиняя физическую боль и психические страдания. С целью повлиять на дачу подростком показаний при рассмотрении гражданского иска о лишении его матери родительских прав, 5 августа 2024 года мужчина высказал в адрес 13-летнего пасынка угрозы убийством и физической расправой", - сообщает ведомство. Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений – истязание несовершеннолетнего и угроза убийством. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html

магаданская область

россия

мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, россия, мир