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На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка - РИА Новости, 10.08.2024
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07:50 10.08.2024 (обновлено: 07:51 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kolyma-1965338390.html
На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка
На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка - РИА Новости, 10.08.2024
На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка
Следователи в Магаданской области предъявили обвинение мужчине в истязании и угрозе убийством 13-летнему пасынку, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:50
2024-08-10T07:51
происшествия
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МАГАДАН, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Магаданской области предъявили обвинение мужчине в истязании и угрозе убийством 13-летнему пасынку, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, с марта 2023 года по июнь 2024 года, проживая совместно с сожительницей (впоследствии женой) и ее малолетним ребенком в квартире одного из домов на улице Мира поселка Усть-Омчуг Тенькинского района, испытывая к нему неприязнь, обвиняемый подвергал его жестокому обращению, систематически нанося побои, причиняя физическую боль и психические страдания. С целью повлиять на дачу подростком показаний при рассмотрении гражданского иска о лишении его матери родительских прав, 5 августа 2024 года мужчина высказал в адрес 13-летнего пасынка угрозы убийством и физической расправой", - сообщает ведомство. Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений – истязание несовершеннолетнего и угроза убийством. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, магаданская область, россия, мир
Происшествия, Магаданская область, Россия, Мир
На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка

В Магаданской области отчима подозревают в истязании 13-летнего пасынка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАГАДАН, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Магаданской области предъявили обвинение мужчине в истязании и угрозе убийством 13-летнему пасынку, сообщает СУСК России по региону.
«
"По версии следствия, с марта 2023 года по июнь 2024 года, проживая совместно с сожительницей (впоследствии женой) и ее малолетним ребенком в квартире одного из домов на улице Мира поселка Усть-Омчуг Тенькинского района, испытывая к нему неприязнь, обвиняемый подвергал его жестокому обращению, систематически нанося побои, причиняя физическую боль и психические страдания. С целью повлиять на дачу подростком показаний при рассмотрении гражданского иска о лишении его матери родительских прав, 5 августа 2024 года мужчина высказал в адрес 13-летнего пасынка угрозы убийством и физической расправой", - сообщает ведомство.
Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений – истязание несовершеннолетнего и угроза убийством. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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