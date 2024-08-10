https://ria.ru/20240810/kitay-1965350812.html

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России" - РИА Новости, 10.08.2024

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"

В Китае в честь традиционного праздника "Цисицзе", Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:22

2024-08-10T10:22

2024-08-10T15:25

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Китае в честь традиционного праздника "Цисицзе", Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", сообщает центр. "В рамках акции с привлечением популярных блогеров в китайских социальных сетях с совокупной аудиторией 7 млн человек ведутся прямые эфиры, рассказывающие о российской продукции, под слоганом "Сделано в России" — сделано с любовью", - говорится в сообщении. Вдохновением для акции послужила реальная история любви русской девушки и студента из Китая, встретившихся на дружеском российско-китайском баскетбольном матче под знаменем бренда "Сделано в России", который прошел 19 июля в Москве. В промоакции участвуют 45 производителей из 25 регионов России, в том числе 9 компаний из Москвы. В числе участников как известные федеральные бренды, так и небольшие региональные компании. Пользователи китайских маркетплейсов в рамках акции "Сделано в России" знакомятся с товарами, которые можно подарить "второй половинке" в День влюбленных. В первую очередь — с отечественными кондитерскими изделиями: пряниками, шоколадом, вафлями, медовиком и конфетами, которые традиционно привлекают большое внимание китайских покупателей. Потребителям предлагаются и другие продукты питания, в том числе сыры, сухое молоко и алкогольные напитки. Четыре компании также представляют косметику и БАДы. Продукцию, показанную во время стримов, можно в несколько кликов приобрести в национальном магазине Made in Russia Российского экспортного центра на ключевой электронной площадке Китая Douyin. "День влюбленных — это время подарков, время, когда хочется быть рядом с близкими, и время приятных знакомств. Для всего этого есть "Сделано в России". В течение трех дней, с 8 по 10 августа, РЭЦ проводит для российских компаний разные активности, нацеленные на их продвижение на китайском рынке: воркшопы, b2b-конференцию, дегустации в Шанхае и Харбине, прямые эфиры с блогерами на площадке Douyin. Все эти мероприятия проходят в рамках программы продвижения "Сделано в России", — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. "Москва активно развивает торговые отношения с Китаем и содействует продвижению столичных компаний на рынок Поднебесной, используя широкий набор мер поддержки. Акция ко Дню влюбленных — это еще один шаг для укрепления позиций московского бизнеса на китайском рынке", — отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.Очные деловые мероприятия в рамках акции ко Дню влюбленных проходят на площадке демонстрационно-дегустационного павильона РЭЦ в Китае. В них принимают участие 45 компаний из России и Китая в Харбине и 25 в Шанхае. Мероприятия проходят при поддержке посольства России в Китае и Российского культурного центра в Пекине Участие в промоакции для компаний бесплатное. Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240723/pokupateli-1961531089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, вероника никишина, россия, москва, в мире