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В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России" - РИА Новости, 10.08.2024
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10:22 10.08.2024 (обновлено: 15:25 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kitay-1965350812.html
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России" - РИА Новости, 10.08.2024
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"
В Китае в честь традиционного праздника "Цисицзе", Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:22
2024-08-10T15:25
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Китае в честь традиционного праздника "Цисицзе", Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", сообщает центр. "В рамках акции с привлечением популярных блогеров в китайских социальных сетях с совокупной аудиторией 7 млн человек ведутся прямые эфиры, рассказывающие о российской продукции, под слоганом "Сделано в России" — сделано с любовью", - говорится в сообщении. Вдохновением для акции послужила реальная история любви русской девушки и студента из Китая, встретившихся на дружеском российско-китайском баскетбольном матче под знаменем бренда "Сделано в России", который прошел 19 июля в Москве. В промоакции участвуют 45 производителей из 25 регионов России, в том числе 9 компаний из Москвы. В числе участников как известные федеральные бренды, так и небольшие региональные компании. Пользователи китайских маркетплейсов в рамках акции "Сделано в России" знакомятся с товарами, которые можно подарить "второй половинке" в День влюбленных. В первую очередь — с отечественными кондитерскими изделиями: пряниками, шоколадом, вафлями, медовиком и конфетами, которые традиционно привлекают большое внимание китайских покупателей. Потребителям предлагаются и другие продукты питания, в том числе сыры, сухое молоко и алкогольные напитки. Четыре компании также представляют косметику и БАДы. Продукцию, показанную во время стримов, можно в несколько кликов приобрести в национальном магазине Made in Russia Российского экспортного центра на ключевой электронной площадке Китая Douyin. "День влюбленных — это время подарков, время, когда хочется быть рядом с близкими, и время приятных знакомств. Для всего этого есть "Сделано в России". В течение трех дней, с 8 по 10 августа, РЭЦ проводит для российских компаний разные активности, нацеленные на их продвижение на китайском рынке: воркшопы, b2b-конференцию, дегустации в Шанхае и Харбине, прямые эфиры с блогерами на площадке Douyin. Все эти мероприятия проходят в рамках программы продвижения "Сделано в России", — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. "Москва активно развивает торговые отношения с Китаем и содействует продвижению столичных компаний на рынок Поднебесной, используя широкий набор мер поддержки. Акция ко Дню влюбленных — это еще один шаг для укрепления позиций московского бизнеса на китайском рынке", — отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.Очные деловые мероприятия в рамках акции ко Дню влюбленных проходят на площадке демонстрационно-дегустационного павильона РЭЦ в Китае. В них принимают участие 45 компаний из России и Китая в Харбине и 25 в Шанхае. Мероприятия проходят при поддержке посольства России в Китае и Российского культурного центра в Пекине Участие в промоакции для компаний бесплатное. Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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китай, вероника никишина, россия, москва, в мире
Китай, Вероника Никишина, Россия, Москва, В мире
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"

В Китае к празднику Цисицзе запустили акцию "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк"Сделано в России"
Сделано в России - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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"Сделано в России". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Китае в честь традиционного праздника "Цисицзе", Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", сообщает центр.
"В рамках акции с привлечением популярных блогеров в китайских социальных сетях с совокупной аудиторией 7 млн человек ведутся прямые эфиры, рассказывающие о российской продукции, под слоганом "Сделано в России" — сделано с любовью", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Число покупателей товаров бренда "Сделано в России" достигло двух млн
23 июля, 17:38
Вдохновением для акции послужила реальная история любви русской девушки и студента из Китая, встретившихся на дружеском российско-китайском баскетбольном матче под знаменем бренда "Сделано в России", который прошел 19 июля в Москве.
В промоакции участвуют 45 производителей из 25 регионов России, в том числе 9 компаний из Москвы. В числе участников как известные федеральные бренды, так и небольшие региональные компании.
Пользователи китайских маркетплейсов в рамках акции "Сделано в России" знакомятся с товарами, которые можно подарить "второй половинке" в День влюбленных. В первую очередь — с отечественными кондитерскими изделиями: пряниками, шоколадом, вафлями, медовиком и конфетами, которые традиционно привлекают большое внимание китайских покупателей.
Потребителям предлагаются и другие продукты питания, в том числе сыры, сухое молоко и алкогольные напитки. Четыре компании также представляют косметику и БАДы. Продукцию, показанную во время стримов, можно в несколько кликов приобрести в национальном магазине Made in Russia Российского экспортного центра на ключевой электронной площадке Китая Douyin.
"День влюбленных — это время подарков, время, когда хочется быть рядом с близкими, и время приятных знакомств. Для всего этого есть "Сделано в России". В течение трех дней, с 8 по 10 августа, РЭЦ проводит для российских компаний разные активности, нацеленные на их продвижение на китайском рынке: воркшопы, b2b-конференцию, дегустации в Шанхае и Харбине, прямые эфиры с блогерами на площадке Douyin. Все эти мероприятия проходят в рамках программы продвижения "Сделано в России", — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Москва активно развивает торговые отношения с Китаем и содействует продвижению столичных компаний на рынок Поднебесной, используя широкий набор мер поддержки. Акция ко Дню влюбленных — это еще один шаг для укрепления позиций московского бизнеса на китайском рынке", — отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.
Очные деловые мероприятия в рамках акции ко Дню влюбленных проходят на площадке демонстрационно-дегустационного павильона РЭЦ в Китае. В них принимают участие 45 компаний из России и Китая в Харбине и 25 в Шанхае.
Мероприятия проходят при поддержке посольства России в Китае и Российского культурного центра в Пекине
Участие в промоакции для компаний бесплатное. Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом
6 августа, 14:08
 
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