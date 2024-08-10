https://ria.ru/20240810/kiev-1965358880.html
Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область
Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024
Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область
Киевский режим стянул силы с белорусской границы и других направлений для проведения провокации на курском направлении, заявил РИА Новости командующий спецназом РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:42
2024-08-10T11:42
2024-08-10T13:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
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владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Киевский режим стянул силы с белорусской границы и других направлений для проведения провокации на курском направлении, заявил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Противник … подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции", - сообщил Алаудинов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алаудинов: ВСУ стянули силы с других направлений для вылазки в Курскую область
ВСУ стянули силы с других направлений для вылазки в Курскую область, сообщил РИА Новости Алаудинов
2024-08-10T11:42
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область
Алаудинов: ВСУ стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область