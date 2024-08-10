https://ria.ru/20240810/kiev-1965358880.html

Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область

Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024

Алаудинов рассказал, как Киев подготовился к вылазке в Курскую область

Киевский режим стянул силы с белорусской границы и других направлений для проведения провокации на курском направлении, заявил РИА Новости командующий спецназом РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:42

2024-08-10T11:42

2024-08-10T13:31

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апты алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг – РИА Новости. Киевский режим стянул силы с белорусской границы и других направлений для проведения провокации на курском направлении, заявил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Противник … подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции", - сообщил Алаудинов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/alaudinov-1965355894.html

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Алаудинов: ВСУ стянули силы с других направлений для вылазки в Курскую область ВСУ стянули силы с других направлений для вылазки в Курскую область, сообщил РИА Новости Алаудинов 2024-08-10T11:42 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность