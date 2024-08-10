https://ria.ru/20240810/khusity-1965359294.html
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля - РИА Новости, 10.08.2024
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля
Всесторонняя поддержка США дала зеленый свет израильским военным на массовые убийства мирного населения сектора Газа, заявил член политбюро движения хуситов... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:48
2024-08-10T11:48
2024-08-10T11:48
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Всесторонняя поддержка США дала зеленый свет израильским военным на массовые убийства мирного населения сектора Газа, заявил член политбюро движения хуситов Хазем Асад. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "За утреннее кровавое преступление вместе с сионистским образованием (Израилем), которое его исполнило, ответственна американская администрация, которая их финансировала и дала зеленый свет, и все те государства, которые под влиянием США нормализовали отношения с Израилем", - написал представитель хуситов в соцсети.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965333053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля
Член политбюро хуситов Асад: поддержка США дала зеленый свет израильским военным