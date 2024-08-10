Рейтинг@Mail.ru
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/khusity-1965359294.html
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля - РИА Новости, 10.08.2024
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля
Всесторонняя поддержка США дала зеленый свет израильским военным на массовые убийства мирного населения сектора Газа, заявил член политбюро движения хуситов... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:48
2024-08-10T11:48
в мире
сша
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Всесторонняя поддержка США дала зеленый свет израильским военным на массовые убийства мирного населения сектора Газа, заявил член политбюро движения хуситов Хазем Асад. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "За утреннее кровавое преступление вместе с сионистским образованием (Израилем), которое его исполнило, ответственна американская администрация, которая их финансировала и дала зеленый свет, и все те государства, которые под влиянием США нормализовали отношения с Израилем", - написал представитель хуситов в соцсети.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965333053.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_7ca7f5a45edc903f53251132efa7fb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля

Член политбюро хуситов Асад: поддержка США дала зеленый свет израильским военным

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Всесторонняя поддержка США дала зеленый свет израильским военным на массовые убийства мирного населения сектора Газа, заявил член политбюро движения хуситов Хазем Асад.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
"За утреннее кровавое преступление вместе с сионистским образованием (Израилем), которое его исполнило, ответственна американская администрация, которая их финансировала и дала зеленый свет, и все те государства, которые под влиянием США нормализовали отношения с Израилем", - написал представитель хуситов в соцсети.
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа
Вчера, 05:50
 
В миреСШАИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала