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Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2024
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02:39 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/kanada-1965323767.html
Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии
Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2024
Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии
Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:39
2024-08-10T02:39
в мире
белоруссия
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александр лукашенко
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мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко, а также девять других физических лиц и шесть компаний. "Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня (в пятницу - ред.) объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Белоруссия). Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - следует из заявления министерства. Среди физлиц и компаний, внесенных в список, также значатся: Павел Муравейко, начальник генштаба ВС Беларуси и первый заместитель министра обороны страны; судья Виталий Синило; компания-производитель сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш"; ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин". Ранее США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц,
https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913974957.html
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в мире, белоруссия, канада, сша, александр лукашенко, николай лукашенко, мелани жоли
В мире, Белоруссия, Канада, США, Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Мелани Жоли
Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии

МИД Канады ввел санкции против сына президента Белоруссии Лукашенко Николая

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко, а также девять других физических лиц и шесть компаний.
«
"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня (в пятницу - ред.) объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Белоруссия). Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - следует из заявления министерства.
Среди физлиц и компаний, внесенных в список, также значатся: Павел Муравейко, начальник генштаба ВС Беларуси и первый заместитель министра обороны страны; судья Виталий Синило; компания-производитель сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш"; ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин".
Ранее США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц,
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
США расширили антироссийские и антибелорусские санкции
5 декабря 2023, 19:13
 
В миреБелоруссияКанадаСШААлександр ЛукашенкоНиколай ЛукашенкоМелани Жоли
 
 
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