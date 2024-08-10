https://ria.ru/20240810/kanada-1965323767.html

Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии

Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2024

Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии

Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T02:39

2024-08-10T02:39

2024-08-10T02:39

в мире

белоруссия

канада

сша

александр лукашенко

николай лукашенко

мелани жоли

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко, а также девять других физических лиц и шесть компаний. "Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня (в пятницу - ред.) объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Белоруссия). Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - следует из заявления министерства. Среди физлиц и компаний, внесенных в список, также значатся: Павел Муравейко, начальник генштаба ВС Беларуси и первый заместитель министра обороны страны; судья Виталий Синило; компания-производитель сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш"; ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин". Ранее США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц,

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913974957.html

белоруссия

канада

сша

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в мире, белоруссия, канада, сша, александр лукашенко, николай лукашенко, мелани жоли