Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии
МИД Канады ввел санкции против сына президента Белоруссии Лукашенко Николая
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
© Sputnik / Виктор Толочко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко, а также девять других физических лиц и шесть компаний.
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"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня (в пятницу - ред.) объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Белоруссия). Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - следует из заявления министерства.
Среди физлиц и компаний, внесенных в список, также значатся: Павел Муравейко, начальник генштаба ВС Беларуси и первый заместитель министра обороны страны; судья Виталий Синило; компания-производитель сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш"; ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин".
Ранее США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц,
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