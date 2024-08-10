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Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.08.2024
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23:59 10.08.2024 (обновлено: 00:00 11.08.2024)
https://ria.ru/20240810/izrail-1965448082.html
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.08.2024
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-10T23:59
2024-08-11T00:00
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили и нанесли удары по ракетным установкам в районах Хула и Хилат аль-Даба на юге Ливана. Кроме того, ранее сегодня ВВС Израиля нанесли удары по готовому к запуску БПЛА "Хезболлах" и террористу из воздушного подразделения "Хезболлах", который действовал в этом районе", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что ВВС страны также нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" и складу с оружием в районах Ханин, Айта аш-Шааб, Хиам и Блида на юге Ливана. Согласно заявлению, израильская армия обнаружила несколько БПЛА, выпущенных из Ливана и осуществила в их сторону пуск перехватчиков. Отмечается, что один БПЛА был перехвачен, несколько упали. Сообщения о пострадавших не поступали, однако был зафиксирован материальный ущерб. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, исмаил хания, хасан насралла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Исмаил Хания, Хасан Насралла, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударах по инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
«
"Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили и нанесли удары по ракетным установкам в районах Хула и Хилат аль-Даба на юге Ливана. Кроме того, ранее сегодня ВВС Израиля нанесли удары по готовому к запуску БПЛА "Хезболлах" и террористу из воздушного подразделения "Хезболлах", который действовал в этом районе", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В ЦАХАЛ добавили, что ВВС страны также нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" и складу с оружием в районах Ханин, Айта аш-Шааб, Хиам и Блида на юге Ливана.
Согласно заявлению, израильская армия обнаружила несколько БПЛА, выпущенных из Ливана и осуществила в их сторону пуск перехватчиков. Отмечается, что один БПЛА был перехвачен, несколько упали. Сообщения о пострадавших не поступали, однако был зафиксирован материальный ущерб.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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В миреЛиванИзраильБейрутИсмаил ХанияХасан НасраллаХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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