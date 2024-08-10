https://ria.ru/20240810/ispytanija-1965388100.html

"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года

"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года - РИА Новости, 10.08.2024

"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года

Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:15

2024-08-10T15:15

2024-08-10T15:15

новое оружие россии

безопасность

сергей уржумцев

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148011/79/1480117922_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_57b6fce318b9c225d57946a16573b593.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "Гранатомет ГП-46 проходит цикл испытаний на гранатах наших партнеров. Мы планируем, что к следующему году испытания будут завершены", - сказал конструктор Прицельная дальность стрельбы гранатомета составляет 400 метров, скорострельность - 5-6 выстрелов в минуту, калибр 40 миллиметров.

https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, сергей уржумцев, патриот