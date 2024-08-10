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"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года - РИА Новости, 10.08.2024
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Новое оружие России
 
15:15 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/ispytanija-1965388100.html
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года - РИА Новости, 10.08.2024
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года
Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:15
2024-08-10T15:15
новое оружие россии
безопасность
сергей уржумцев
патриот
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "Гранатомет ГП-46 проходит цикл испытаний на гранатах наших партнеров. Мы планируем, что к следующему году испытания будут завершены", - сказал конструктор Прицельная дальность стрельбы гранатомета составляет 400 метров, скорострельность - 5-6 выстрелов в минуту, калибр 40 миллиметров.
https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html
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безопасность, сергей уржумцев, патриот
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Уржумцев, Патриот
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года

Конструктор: испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу года

© АО Концерн "Калашников" Баннер концерна "Калашников"
Баннер концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© АО Концерн "Калашников"
Баннер концерна "Калашников" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот".
«
"Гранатомет ГП-46 проходит цикл испытаний на гранатах наших партнеров. Мы планируем, что к следующему году испытания будут завершены", - сказал конструктор
Прицельная дальность стрельбы гранатомета составляет 400 метров, скорострельность - 5-6 выстрелов в минуту, калибр 40 миллиметров.
Патроны - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов
2 ноября 2023, 17:21
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСергей УржумцевПатриот
 
 
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