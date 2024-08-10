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"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года - РИА Новости, 10.08.2024
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года
Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:15
2024-08-10T15:15
2024-08-10T15:15
новое оружие россии
безопасность
сергей уржумцев
патриот
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу этого года, заявил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "Гранатомет ГП-46 проходит цикл испытаний на гранатах наших партнеров. Мы планируем, что к следующему году испытания будут завершены", - сказал конструктор Прицельная дальность стрельбы гранатомета составляет 400 метров, скорострельность - 5-6 выстрелов в минуту, калибр 40 миллиметров.
https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей уржумцев, патриот
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Уржумцев, Патриот
"Калашников" завершит испытания нового гранатомета к концу года
Конструктор: испытания подствольного гранатомета ГП-46 завершатся к концу года