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"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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13:51 10.08.2024 (обновлено: 14:33 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/iskander-1965375519.html
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
Российские военные ракетным ударом уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:51
2024-08-10T14:33
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные ракетным ударом уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.Уничтожен командный состав бригады в количестве 15 человек.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html
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"Искандер-М" нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
"Искандер-М" нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожен командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек, сообщило МО РФ
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

"Искандер-М" уничтожил командный состав 22-й бригады ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные ракетным ударом уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
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Уничтожен командный состав бригады в количестве 15 человек.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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