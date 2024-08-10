https://ria.ru/20240810/iskander-1965375519.html

"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

Российские военные ракетным ударом уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:51

2024-08-10T13:51

2024-08-10T14:33

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные ракетным ударом уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.Уничтожен командный состав бригады в количестве 15 человек.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html

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курская область

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"Искандер-М" нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области "Искандер-М" нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожен командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек, сообщило МО РФ 2024-08-10T13:51 true PT0M27S

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Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, безопасность