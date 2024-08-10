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Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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17:12 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/gumpomosch-1965403820.html
Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области
Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области
Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Мурманска в пострадавшую от нападения ВСУ Курскую область, сообщают власти Мурманской области. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:12
2024-08-10T17:12
курская область
россия
мурманск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Мурманска в пострадавшую от нападения ВСУ Курскую область, сообщают власти Мурманской области. "Сегодня в рамках акции "Север помогает" в Курскую область отправлено около 15 тонн гуманитарной помощи от неравнодушных северян", - сообщил оперштаб Мурманской области в своем Telegram-канале. Заместитель Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Магомаев рассказал, что в эту партию помощи вошло то, что собрали жители Мурманска, Печенгского района, Оленегорска, Видяево, Полярных Зорь и Североморска. "Следующим рейсом отправится помощь жителей других городов и посёлков, равнодушным не остался ни один муниципалитет", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область, россия, мурманск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, единая россия
Курская область, Россия, Мурманск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Единая Россия
Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области

Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи в пострадавшую Курскую область

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Мурманска в пострадавшую от нападения ВСУ Курскую область, сообщают власти Мурманской области.
«
"Сегодня в рамках акции "Север помогает" в Курскую область отправлено около 15 тонн гуманитарной помощи от неравнодушных северян", - сообщил оперштаб Мурманской области в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Движение "Мы вместе" собрало деньги для пострадавших в Курской области
8 августа, 17:29
Заместитель Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Магомаев рассказал, что в эту партию помощи вошло то, что собрали жители Мурманска, Печенгского района, Оленегорска, Видяево, Полярных Зорь и Североморска.
«
"Следующим рейсом отправится помощь жителей других городов и посёлков, равнодушным не остался ни один муниципалитет", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
 
Курская областьРоссияМурманскВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
 
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