https://ria.ru/20240810/gumpomosch-1965403820.html

Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области

Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области

Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Мурманска в пострадавшую от нападения ВСУ Курскую область, сообщают власти Мурманской области. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:12

2024-08-10T17:12

2024-08-10T17:12

курская область

россия

мурманск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Мурманска в пострадавшую от нападения ВСУ Курскую область, сообщают власти Мурманской области. "Сегодня в рамках акции "Север помогает" в Курскую область отправлено около 15 тонн гуманитарной помощи от неравнодушных северян", - сообщил оперштаб Мурманской области в своем Telegram-канале. Заместитель Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Магомаев рассказал, что в эту партию помощи вошло то, что собрали жители Мурманска, Печенгского района, Оленегорска, Видяево, Полярных Зорь и Североморска. "Следующим рейсом отправится помощь жителей других городов и посёлков, равнодушным не остался ни один муниципалитет", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

россия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, мурманск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, единая россия