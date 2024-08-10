Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи Курской области
Из Мурманска отправили около 15 тонн гумпомощи в пострадавшую Курскую область
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Мурманска в пострадавшую от нападения ВСУ Курскую область, сообщают власти Мурманской области.
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"Сегодня в рамках акции "Север помогает" в Курскую область отправлено около 15 тонн гуманитарной помощи от неравнодушных северян", - сообщил оперштаб Мурманской области в своем Telegram-канале.
Заместитель Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Магомаев рассказал, что в эту партию помощи вошло то, что собрали жители Мурманска, Печенгского района, Оленегорска, Видяево, Полярных Зорь и Североморска.
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"Следующим рейсом отправится помощь жителей других городов и посёлков, равнодушным не остался ни один муниципалитет", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.