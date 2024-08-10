Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США
Премьер Кобахидзе заявил о готовности Грузии к "перезагрузке" отношений с США
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Грузия готова к "перезагрузке" отношений с США для укрепления сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X.
"У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили развитие текущих отношений между США и Грузией. Я подтвердил готовность Грузии перезапустить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество", — написал грузинский премьер.
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По его мнению, это позволит Грузии "укрепить двусторонние связи" и "содействовать большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами".
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии. США также на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией и пообещали пересмотреть все программы сотрудничества.
Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы. Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси.
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