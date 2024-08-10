https://ria.ru/20240810/gruziya-1965410344.html

Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США

Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США - РИА Новости, 10.08.2024

Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США

Грузия готова к "перезагрузке" отношений с США для укрепления сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:22

2024-08-10T18:22

2024-08-10T20:11

в мире

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тбилиси

сша

ираклий кобахидзе

джин шахин

энтони блинкен

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Грузия готова к "перезагрузке" отношений с США для укрепления сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X."У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили развитие текущих отношений между США и Грузией. Я подтвердил готовность Грузии перезапустить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество", — написал грузинский премьер.По его мнению, это позволит Грузии "укрепить двусторонние связи" и "содействовать большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами".Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии. США также на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией и пообещали пересмотреть все программы сотрудничества.Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы. Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси.

https://ria.ru/20240809/bajden-1965172612.html

https://ria.ru/20240808/ekspert-1964812493.html

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в мире, грузия, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, джин шахин, энтони блинкен