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Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США - РИА Новости, 10.08.2024
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18:22 10.08.2024 (обновлено: 20:11 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/gruziya-1965410344.html
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США - РИА Новости, 10.08.2024
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США
Грузия готова к "перезагрузке" отношений с США для укрепления сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:22
2024-08-10T20:11
в мире
грузия
тбилиси
сша
ираклий кобахидзе
джин шахин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Грузия готова к "перезагрузке" отношений с США для укрепления сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X."У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили развитие текущих отношений между США и Грузией. Я подтвердил готовность Грузии перезапустить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество", — написал грузинский премьер.По его мнению, это позволит Грузии "укрепить двусторонние связи" и "содействовать большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами".Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии. США также на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией и пообещали пересмотреть все программы сотрудничества.Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы. Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси.
https://ria.ru/20240809/bajden-1965172612.html
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в мире, грузия, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, джин шахин, энтони блинкен
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Ираклий Кобахидзе, Джин Шахин, Энтони Блинкен
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с США

Премьер Кобахидзе заявил о готовности Грузии к "перезагрузке" отношений с США

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Грузия готова к "перезагрузке" отношений с США для укрепления сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X.
"У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили развитие текущих отношений между США и Грузией. Я подтвердил готовность Грузии перезапустить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество", — написал грузинский премьер.
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По его мнению, это позволит Грузии "укрепить двусторонние связи" и "содействовать большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами".
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии. США также на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией и пообещали пересмотреть все программы сотрудничества.
Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы. Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси.
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В миреГрузияТбилисиСШАИраклий КобахидзеДжин ШахинЭнтони Блинкен
 
 
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