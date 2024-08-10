https://ria.ru/20240810/granatomet-1965383613.html

Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46

Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46 - РИА Новости, 10.08.2024

Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46

Подствольный гранатомет ГП-46 создан концерном "Калашников" и получил рекламный паспорт, заявил РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:03

2024-08-10T15:03

2024-08-10T15:03

безопасность

сергей уржумцев

патриот

калашников (концерн)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подствольный гранатомет ГП-46 создан концерном "Калашников" и получил рекламный паспорт, заявил РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "ГП-46 можно устанавливать на все автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. При этом для его монтажа и демонтажа нет необходимости съема каких-либо частей автомата. Он имеет рекламный паспорт с установленными техническими характеристиками", - сказал Уржумцев.

https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей уржумцев, патриот, калашников (концерн)