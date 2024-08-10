https://ria.ru/20240810/granatomet-1965383613.html
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46 - РИА Новости, 10.08.2024
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Подствольный гранатомет ГП-46 создан концерном "Калашников" и получил рекламный паспорт, заявил РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:03
2024-08-10T15:03
2024-08-10T15:03
безопасность
сергей уржумцев
патриот
калашников (концерн)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подствольный гранатомет ГП-46 создан концерном "Калашников" и получил рекламный паспорт, заявил РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "ГП-46 можно устанавливать на все автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. При этом для его монтажа и демонтажа нет необходимости съема каких-либо частей автомата. Он имеет рекламный паспорт с установленными техническими характеристиками", - сказал Уржумцев.
https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей уржумцев, патриот, калашников (концерн)
Безопасность, Сергей Уржумцев, Патриот, Калашников (концерн)
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Концерн "Калашников" создал новый подствольный гранатомет ГП-46