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В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России - РИА Новости, 10.08.2024
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18:03 10.08.2024 (обновлено: 18:04 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/gosduma-1965408889.html
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России - РИА Новости, 10.08.2024
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России
Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:03
2024-08-10T18:04
россия
курская область
днепр (город)
владимир путин
алексей чепа
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. "Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент Владимир Путин, говоря об условиях проведения мирных переговоров", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности территорий РФ. "Надо также думать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ. Необходимо лишить ВСУ возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы не было поступления вооружений… Этого нельзя допускать. Кроме того, у ВСУ наверняка есть подготовленные базы где-то рядом с границей России. Оттуда могут запускать беспилотники для ударов по нашей территории", - добавил депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html
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россия, курская область, днепр (город), владимир путин, алексей чепа, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф, происшествия – радио sputnik
Россия, Курская область, Днепр (город), Владимир Путин, Алексей Чепа, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Происшествия – Радио Sputnik
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России

Чепа: РФ надо работать над упреждающими ударами и созданием буферной зоны от ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
"Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент Владимир Путин, говоря об условиях проведения мирных переговоров", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности территорий РФ.
"Надо также думать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ. Необходимо лишить ВСУ возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы не было поступления вооружений… Этого нельзя допускать. Кроме того, у ВСУ наверняка есть подготовленные базы где-то рядом с границей России. Оттуда могут запускать беспилотники для ударов по нашей территории", - добавил депутат.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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РоссияКурская областьДнепр (город)Владимир ПутинАлексей ЧепаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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