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В Госдуме рассказали о сроках приведения заброшенного участка в порядок - РИА Новости, 10.08.2024
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03:26 10.08.2024 (обновлено: 03:52 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/gosduma-1965327174.html
В Госдуме рассказали о сроках приведения заброшенного участка в порядок
В Госдуме рассказали о сроках приведения заброшенного участка в порядок - РИА Новости, 10.08.2024
В Госдуме рассказали о сроках приведения заброшенного участка в порядок
Привести свой земельный участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него, за дальнейшее неиспользование по окончанию срока на... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:26
2024-08-10T03:52
общество
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Привести свой земельный участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него, за дальнейшее неиспользование по окончанию срока на освоение предусмотрена ответственность, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ"). &quot;Освоением земельного участка будут считаться установленные правительством РФ мероприятия, которые необходимы для приведения земельного участка в пригодное состояние. Это может быть, например, ликвидация сорной растительности и очистка от мусора. Привести свой участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него&quot;, — сказал он РИА Новости.Он отметил, что в этот период владельца нельзя привлечь к ответственности за неиспользование участка, а после окончания освоения собственник может приступить к использованию участка по целевому назначению: начать строить дом, выращивать овощи и фрукты, отдыхать на участке. "С этого момента собственник несет ответственность за неиспользование земельного участка. Срок на освоение нужен, чтобы новый собственник или арендатор привел участок в порядок для дальнейшего использования, т.е. по сути провел подготовительные работы. Это защитит интересы граждан, для которых приобретение участка может быть затратным, и они не смогут сразу приступить к его использованию", — добавил парламентарий. Гаврилов отметил, что с одной стороны стоит задача стимулирования граждан использовать землю, а с другой — оградить от прихода надзорных органов сразу после покупки земли. "За неосвоение земельного участка ответственность не предусматривается. За дальнейшее неиспользование по окончанию срока на освоение ответственность предусмотрена уже сейчас", — заключил депутат.
https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html
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общество, сергей гаврилов, госдума рф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о сроках приведения заброшенного участка в порядок

Депутат Гаврилов: привести заброшенный участок в порядок необходимо за три года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Привести свой земельный участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него, за дальнейшее неиспользование по окончанию срока на освоение предусмотрена ответственность, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ").
«

"Освоением земельного участка будут считаться установленные правительством РФ мероприятия, которые необходимы для приведения земельного участка в пригодное состояние. Это может быть, например, ликвидация сорной растительности и очистка от мусора. Привести свой участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него", — сказал он РИА Новости.

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Он отметил, что в этот период владельца нельзя привлечь к ответственности за неиспользование участка, а после окончания освоения собственник может приступить к использованию участка по целевому назначению: начать строить дом, выращивать овощи и фрукты, отдыхать на участке.
"С этого момента собственник несет ответственность за неиспользование земельного участка. Срок на освоение нужен, чтобы новый собственник или арендатор привел участок в порядок для дальнейшего использования, т.е. по сути провел подготовительные работы. Это защитит интересы граждан, для которых приобретение участка может быть затратным, и они не смогут сразу приступить к его использованию", — добавил парламентарий.
Гаврилов отметил, что с одной стороны стоит задача стимулирования граждан использовать землю, а с другой — оградить от прихода надзорных органов сразу после покупки земли.
"За неосвоение земельного участка ответственность не предусматривается. За дальнейшее неиспользование по окончанию срока на освоение ответственность предусмотрена уже сейчас", — заключил депутат.
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