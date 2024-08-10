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В Госдуме предложили ввести кэшбек на покупку школьных товаров к 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2024
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01:28 10.08.2024 (обновлено: 01:58 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/gosduma-1965321125.html
В Госдуме предложили ввести кэшбек на покупку школьных товаров к 1 сентября
В Госдуме предложили ввести кэшбек на покупку школьных товаров к 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2024
В Госдуме предложили ввести кэшбек на покупку школьных товаров к 1 сентября
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко с предложением ввести программу... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T01:28
2024-08-10T01:58
общество
россия
борис чернышов (депутат)
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко с предложением ввести программу "Школьный кэшбек" в виде автоматического налогового вычета за покупку школьных принадлежностей к 1 сентября, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу Вас рассмотреть предложение об установлении налогового вычета на приобретение школьных товаров (канцелярских товаров, учебников, школьной формы, рюкзаков и других принадлежностей) для семей с детьми в возрасте до 17 лет", - сказано в обращении. Чернышов отметил, что принятие данной меры станет весомой социальной поддержкой и хорошим подспорьем для бюджета многих российских семей и повысит доступность качественных школьных товаров для семей с невысоким уровнем дохода. "У нас была отличная программа "Туристический кэшбек", когда можно было получить назад часть денег, потраченных на отдых в России. Сейчас мы предлагаем запустить аналогичную по механике программу "Школьный кэшбек". Это позволит семьям вернуть в виде налогового вычета часть денег, затраченных на сбор ребенка в школу к 1 сентября", - заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы. Он также подчеркнул, что цены на канцелярские принадлежности, рюкзак, форму растут каждый год минимум на 10%, что в среднем - около 25 тысяч рублей на ребенка. По словам Чернышова, сбор троих детей в школу может обойтись их родителям дороже, чем их совокупный доход за месяц. "И эта проблема обсуждается ежегодно, но пока решения не нашла. Полагаю, что программа "школьный кэшбек" могла бы стать ответом", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20240802/slutskij-1963639574.html
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общество, россия, борис чернышов (депутат), дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести кэшбек на покупку школьных товаров к 1 сентября

Вице-спикер ГД предложил ввести кэшбек на покупку школьных товаров к 1 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко с предложением ввести программу "Школьный кэшбек" в виде автоматического налогового вычета за покупку школьных принадлежностей к 1 сентября, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу Вас рассмотреть предложение об установлении налогового вычета на приобретение школьных товаров (канцелярских товаров, учебников, школьной формы, рюкзаков и других принадлежностей) для семей с детьми в возрасте до 17 лет", - сказано в обращении.
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Чернышов отметил, что принятие данной меры станет весомой социальной поддержкой и хорошим подспорьем для бюджета многих российских семей и повысит доступность качественных школьных товаров для семей с невысоким уровнем дохода.
"У нас была отличная программа "Туристический кэшбек", когда можно было получить назад часть денег, потраченных на отдых в России. Сейчас мы предлагаем запустить аналогичную по механике программу "Школьный кэшбек". Это позволит семьям вернуть в виде налогового вычета часть денег, затраченных на сбор ребенка в школу к 1 сентября", - заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы.
Он также подчеркнул, что цены на канцелярские принадлежности, рюкзак, форму растут каждый год минимум на 10%, что в среднем - около 25 тысяч рублей на ребенка. По словам Чернышова, сбор троих детей в школу может обойтись их родителям дороже, чем их совокупный доход за месяц.
"И эта проблема обсуждается ежегодно, но пока решения не нашла. Полагаю, что программа "школьный кэшбек" могла бы стать ответом", - сказал парламентарий.
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