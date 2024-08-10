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Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.08.2024
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14:14 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/gorlovka-1965379282.html
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.08.2024
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:14
2024-08-10T14:14
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того в очередной раз был обстрелян Петровский район Донецка: в 10.45 по городу выпустили три снаряда того же калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964283299.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того в очередной раз был обстрелян Петровский район Донецка: в 10.45 по городу выпустили три снаряда того же калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролНАТО
 
 
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