Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того в очередной раз был обстрелян Петровский район Донецка: в 10.45 по городу выпустили три снаряда того же калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки
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