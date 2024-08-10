https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
В Германии предложили радикальное решение по Украине
В Германии предложили радикальное решение по Украине - РИА Новости, 10.08.2024
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Германия должна прекратить финансирование Украины, а высвобожденные средства направить на развитие своей гражданской инфраструктуры, заявила немецкий политик... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:03
2024-08-10T09:03
2024-08-10T09:03
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия должна прекратить финансирование Украины, а высвобожденные средства направить на развитие своей гражданской инфраструктуры, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в социальной сети Х."Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она.Кроме того, Вагенкнехт подчеркнула, что политика немецкого правительства привела к обогащению оружейного концерна Rheinmetall и упадку экономики.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
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в мире, германия, украина, россия, сара вагенкнехт, владимир путин, такер карлсон
В мире, Германия, Украина, Россия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Такер Карлсон
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Немецкий политик Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины