https://ria.ru/20240810/germanija-1965322735.html

Немецкий город прекратил прием украинских беженцев из-за их наплыва

Немецкий город прекратил прием украинских беженцев из-за их наплыва - РИА Новости, 10.08.2024

Немецкий город прекратил прием украинских беженцев из-за их наплыва

Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев в связи с их чрезмерным наплывом, сообщает издание Foсus со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T02:06

2024-08-10T02:06

2024-08-10T02:06

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"Будет очень тяжело". Запад нашел способ избавиться от украинцевМОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев в связи с их чрезмерным наплывом, сообщает издание Foсus со ссылкой на местные власти. "Город Пирмазенс в (федеральной земле - ред.) Рейнланд-Пфальце объявил о прекращении приема украинских военных беженцев... В июле Пирмазенс превысил квоту на прием украинских беженцев более чем на 82,6%, что привело к "угрожающей перегрузке городского общества Пирмазенса"", - пишет издание со ссылкой на заявление администрации города. Отмечается, что исключение будет сделано только для тех украинцев, которые соответствуют критериям, положительно влияющим на интеграцию: имеют жилье или работу, доход, который покрывает их расходы на жизнь. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.

https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html

https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html

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в мире, германия, рейнланд-пфальц