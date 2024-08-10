При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети
Al-Mayadeen: при ударе ВВС Израиля по школе в Газе погибли женщины и дети
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Женщины и дети оказались в числе погибших в результате удара израильских ВВС по школе в городе Газа во время утренней молитвы, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
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Ливанский телеканал опубликовал видео в Twitter из школы, по которой пришелся удар. На видео видны тела, укутанные в простыни, и работа групп спасателей, которые продолжают спасательные работы, извлекая тела из под завалов.
"Посмотрите, что делает Израиль. Здесь женщины, дети и парни. Бойтесь бога. Они убили их",- говорит в кадре мужчина, показывая на тела закрытые одеялами и простынями и выложенные во дворе школы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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