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При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети - РИА Новости, 10.08.2024
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08:43 10.08.2024 (обновлено: 13:57 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети - РИА Новости, 10.08.2024
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети
Женщины и дети оказались в числе погибших в результате удара израильских ВВС по школе в городе Газа во время утренней молитвы, сообщает ливанский телеканал... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:43
2024-08-10T13:57
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Женщины и дети оказались в числе погибших в результате удара израильских ВВС по школе в городе Газа во время утренней молитвы, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. Ливанский телеканал опубликовал видео в Twitter из школы, по которой пришелся удар. На видео видны тела, укутанные в простыни, и работа групп спасателей, которые продолжают спасательные работы, извлекая тела из под завалов. "Посмотрите, что делает Израиль. Здесь женщины, дети и парни. Бойтесь бога. Они убили их",- говорит в кадре мужчина, показывая на тела закрытые одеялами и простынями и выложенные во дворе школы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html
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Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, twitter, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, Twitter, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети

Al-Mayadeen: при ударе ВВС Израиля по школе в Газе погибли женщины и дети

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Женщины и дети оказались в числе погибших в результате удара израильских ВВС по школе в городе Газа во время утренней молитвы, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
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Израиль объяснил удар по школе в Газе
1 августа, 18:52
Ливанский телеканал опубликовал видео в Twitter из школы, по которой пришелся удар. На видео видны тела, укутанные в простыни, и работа групп спасателей, которые продолжают спасательные работы, извлекая тела из под завалов.
"Посмотрите, что делает Израиль. Здесь женщины, дети и парни. Бойтесь бога. Они убили их",- говорит в кадре мужчина, показывая на тела закрытые одеялами и простынями и выложенные во дворе школы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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