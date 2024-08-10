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Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 10.08.2024
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05:50 10.08.2024 (обновлено: 20:24 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/gaza-1965333053.html
Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа
Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 10.08.2024
Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла авиаудар по школе на территории города Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:50
2024-08-10T20:24
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла авиаудар по школе на территории города Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы палестинского движения ХАМАС . &quot;ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в школе Аль-Табаин... в районе Дарадж-Туффах&quot;, — говорится в сообщении израильской армии.По данным ЦАХАЛ, в школе располагался командный центр палестинского движения, который служил укрытием для бойцов и командиров. Армия утверждает, что школа использовалась для планирования и осуществления атак на ЦАХАЛ.Китайское агентство "Синьхуа" сообщило о 40 погибших со ссылкой на палестинскую гражданскую оборону. Иранский канал Press TV, в свою очередь, назвал цифру в 100 убитых и десятки раненых. По его данным, атака произошла во время утренней молитвы.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа

ЦАХАЛ утверждает, что в школе в секторе Газа располагались бойцы ХАМАС

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла авиаудар по школе на территории города Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы палестинского движения ХАМАС .
«

"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в школе Аль-Табаин... в районе Дарадж-Туффах", — говорится в сообщении израильской армии.

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По данным ЦАХАЛ, в школе располагался командный центр палестинского движения, который служил укрытием для бойцов и командиров. Армия утверждает, что школа использовалась для планирования и осуществления атак на ЦАХАЛ.
Китайское агентство "Синьхуа" сообщило о 40 погибших со ссылкой на палестинскую гражданскую оборону. Иранский канал Press TV, в свою очередь, назвал цифру в 100 убитых и десятки раненых. По его данным, атака произошла во время утренней молитвы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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