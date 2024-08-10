https://ria.ru/20240810/gaza-1965333053.html

Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа

Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 10.08.2024

Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла авиаудар по школе на территории города Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:50

2024-08-10T05:50

2024-08-10T20:24

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла авиаудар по школе на территории города Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы палестинского движения ХАМАС . "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в школе Аль-Табаин... в районе Дарадж-Туффах", — говорится в сообщении израильской армии.По данным ЦАХАЛ, в школе располагался командный центр палестинского движения, который служил укрытием для бойцов и командиров. Армия утверждает, что школа использовалась для планирования и осуществления атак на ЦАХАЛ.Китайское агентство "Синьхуа" сообщило о 40 погибших со ссылкой на палестинскую гражданскую оборону. Иранский канал Press TV, в свою очередь, назвал цифру в 100 убитых и десятки раненых. По его данным, атака произошла во время утренней молитвы.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html

https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас