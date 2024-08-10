https://ria.ru/20240810/gaz-1965355200.html

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину - РИА Новости, 10.08.2024

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 10... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:09

2024-08-10T11:09

2024-08-10T11:09

экономика

украина

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россия

сергей куприянов

валерий герасимов

газпром

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 10 августа – 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, до 39,4 миллиона кубометров, 8 августа – до 37,3 миллиона кубометров, 9 августа – увеличилась до 38,5 миллиона кубометров. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,6 миллиона кубометров на 10 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.

https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html

https://ria.ru/20240807/sudzhi-1964689489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, европа, россия, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, вооруженные силы украины, евростат