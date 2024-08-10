https://ria.ru/20240810/gaiti-1965351880.html

СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити

СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити - РИА Новости, 10.08.2024

СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити

Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:29

2024-08-10T10:29

2024-08-10T10:29

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кения

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ариэль анри

жовенель моиз

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране, сообщает телеканал CNN. "Еще несколько месяцев назад невозможно было вообразить прогулку по главной артерии столицы Гаити. Здесь бесчинствовали банды, образовавшие свободный союз, они похищали мирных жителей, блокировали поставки продовольствия и воды и боролись с Гаитянской национальной полицией квартал за кварталом. С момента прибытия в конце июня иностранных полицейских сил, известных как Многонациональная миссия поддержки безопасности, рост числа преступных нападений здесь замедлился", - передает телеканал. Однако отмечается, что банды пока еще пытаются проверить международную миссию на прочность. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем кенийце из состава миссии. По словам премьера переходного периода Гарри Кониля, более 85% столичного района Порт-о-Пренс по-прежнему находится под контролем банд, около 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. С конца июня в Гаити в рамках санкционированной ООН многонациональной миссии прибывают группы кенийских офицеров полиции, которые должны составить основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечить безопасность социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. В феврале 2024 года в отсутствие в стране премьер-министра Ариэля Анри бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятстовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он сформировал возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента.

https://ria.ru/20240316/gaiti-1933430824.html

https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html

https://ria.ru/20240404/gaiti-1937754264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаити, кения, ямайка, ариэль анри, жовенель моиз, оон, юнисеф