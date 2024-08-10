Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/gaiti-1965351880.html
СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити
СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити - РИА Новости, 10.08.2024
СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити
Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:29
2024-08-10T10:29
в мире
гаити
кения
ямайка
ариэль анри
жовенель моиз
оон
юнисеф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_e7d88819cf6530218a45c41b1269bdae.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране, сообщает телеканал CNN. "Еще несколько месяцев назад невозможно было вообразить прогулку по главной артерии столицы Гаити. Здесь бесчинствовали банды, образовавшие свободный союз, они похищали мирных жителей, блокировали поставки продовольствия и воды и боролись с Гаитянской национальной полицией квартал за кварталом. С момента прибытия в конце июня иностранных полицейских сил, известных как Многонациональная миссия поддержки безопасности, рост числа преступных нападений здесь замедлился", - передает телеканал. Однако отмечается, что банды пока еще пытаются проверить международную миссию на прочность. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем кенийце из состава миссии. По словам премьера переходного периода Гарри Кониля, более 85% столичного района Порт-о-Пренс по-прежнему находится под контролем банд, около 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. С конца июня в Гаити в рамках санкционированной ООН многонациональной миссии прибывают группы кенийских офицеров полиции, которые должны составить основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечить безопасность социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. В феврале 2024 года в отсутствие в стране премьер-министра Ариэля Анри бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятстовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он сформировал возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента.
https://ria.ru/20240316/gaiti-1933430824.html
https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html
https://ria.ru/20240404/gaiti-1937754264.html
гаити
кения
ямайка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2584:1938_1920x0_80_0_0_44cf4964b0e6f6ed240074f5ed6d2bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, кения, ямайка, ариэль анри, жовенель моиз, оон, юнисеф
В мире, Гаити, Кения, Ямайка, Ариэль Анри, Жовенель Моиз, ООН, ЮНИСЕФ
СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити

CNN: ситуация в Гаити стабилизируется после развертывания международной миссии

© AP Photo / Matias DelacroixГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране, сообщает телеканал CNN.
"Еще несколько месяцев назад невозможно было вообразить прогулку по главной артерии столицы Гаити. Здесь бесчинствовали банды, образовавшие свободный союз, они похищали мирных жителей, блокировали поставки продовольствия и воды и боролись с Гаитянской национальной полицией квартал за кварталом. С момента прибытия в конце июня иностранных полицейских сил, известных как Многонациональная миссия поддержки безопасности, рост числа преступных нападений здесь замедлился", - передает телеканал.
Обстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Житель Гаити рассказал, как его дом разгромили бандиты
16 марта, 09:34
Однако отмечается, что банды пока еще пытаются проверить международную миссию на прочность. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем кенийце из состава миссии.
По словам премьера переходного периода Гарри Кониля, более 85% столичного района Порт-о-Пренс по-прежнему находится под контролем банд, около 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
С конца июня в Гаити в рамках санкционированной ООН многонациональной миссии прибывают группы кенийских офицеров полиции, которые должны составить основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечить безопасность социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш.
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну
1 марта, 03:56
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
В феврале 2024 года в отсутствие в стране премьер-министра Ариэля Анри бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятстовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета.
В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он сформировал возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента.
Обстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити
4 апреля, 09:33
 
В миреГаитиКенияЯмайкаАриэль АнриЖовенель МоизООНЮНИСЕФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала