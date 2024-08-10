https://ria.ru/20240810/forum-1965437991.html

В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"

В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024

В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"

Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:40

2024-08-10T21:40

2024-08-10T21:40

общество

ставропольский край

курск

владимир владимиров

пятигорск

машук (форум)

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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья, стартовал в субботу вечером в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пригласил на сцену делегацию молодежных активистов из Курска. "Огромное спасибо за смелость, мы хотим, чтобы враг был разбит, и победа была за нами. Скажем вместе "Курск, мы с тобой!", - сказал он. С открытием форума его участников поздравили российские космонавты с Международной космической станции. В этом году форум разделен на две смены: "Знание" и "Мастерство". Форум "Машук" продлится до 23 августа.

https://ria.ru/20240810/putin-1965435044.html

ставропольский край

курск

пятигорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край, курск, владимир владимиров, пятигорск, машук (форум)