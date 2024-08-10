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В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"
Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:40
2024-08-10T21:40
2024-08-10T21:40
общество
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курск
владимир владимиров
пятигорск
машук (форум)
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья, стартовал в субботу вечером в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пригласил на сцену делегацию молодежных активистов из Курска. "Огромное спасибо за смелость, мы хотим, чтобы враг был разбит, и победа была за нами. Скажем вместе "Курск, мы с тобой!", - сказал он. С открытием форума его участников поздравили российские космонавты с Международной космической станции. В этом году форум разделен на две смены: "Знание" и "Мастерство". Форум "Машук" продлится до 23 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставропольский край, курск, владимир владимиров, пятигорск, машук (форум)
Общество, Ставропольский край, Курск, Владимир Владимиров, Пятигорск, Машук (форум)
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"
В Пятигорске стартовал Всероссийский форум "Машук"