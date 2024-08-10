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В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024
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21:40 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/forum-1965437991.html
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"
Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:40
2024-08-10T21:40
общество
ставропольский край
курск
владимир владимиров
пятигорск
машук (форум)
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья, стартовал в субботу вечером в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пригласил на сцену делегацию молодежных активистов из Курска. "Огромное спасибо за смелость, мы хотим, чтобы враг был разбит, и победа была за нами. Скажем вместе "Курск, мы с тобой!", - сказал он. С открытием форума его участников поздравили российские космонавты с Международной космической станции. В этом году форум разделен на две смены: "Знание" и "Мастерство". Форум "Машук" продлится до 23 августа.
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ставропольский край
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общество, ставропольский край, курск, владимир владимиров, пятигорск, машук (форум)
Общество, Ставропольский край, Курск, Владимир Владимиров, Пятигорск, Машук (форум)
В Пятигорске открылся всероссийский форум "Машук"

В Пятигорске стартовал Всероссийский форум "Машук"

© Фото : Страница Молодежного форума «МАШУК» во ВКонтактеРобот в папахе на форуме "Машук" в Пятигорске
Робот в папахе на форуме Машук в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Страница Молодежного форума «МАШУК» во ВКонтакте
Робот в папахе на форуме "Машук" в Пятигорске. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Всероссийский форум "Машук", собравший более 2 тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья, стартовал в субботу вечером в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пригласил на сцену делегацию молодежных активистов из Курска.
«
"Огромное спасибо за смелость, мы хотим, чтобы враг был разбит, и победа была за нами. Скажем вместе "Курск, мы с тобой!", - сказал он.
С открытием форума его участников поздравили российские космонавты с Международной космической станции.
В этом году форум разделен на две смены: "Знание" и "Мастерство". Форум "Машук" продлится до 23 августа.
Северо-Кавказский молодежный форум Машук - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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