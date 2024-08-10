https://ria.ru/20240810/festival-1965446746.html
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры - РИА Новости, 10.08.2024
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры
Руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Дагестана Ислам Магомедов и председатель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T23:41
2024-08-10T23:41
2024-08-10T23:42
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МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Дагестана Ислам Магомедов и председатель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Руслан Луговой возмутились музыкальным сопровождением фестиваля уличной культуры в Махачкале, Магомедов также призвал наказать организаторов мероприятия. В субботу на центральной площади Махачкалы прошел фестиваль уличной культура и экшн-спорта "Уличная классика", организованный министерством по делам молодежи Дагестана. Участники соревновались по нескольким направлениям: воркаут, паркур, футбольный фристайл, скейтинг, брейк, bmx (трюки на велосипедах). Магомедов выложил в своем Telegram-канале видео с фестиваля. На кадрах видно, как участник выполняет трюки на велосипеде, в это время на площади звучит, с его слов, "рэп из недр негритянских гетто, преисполненный обсценной лексики". "Дагестан – это цветник, вобравший в себя всю палитру богатой этнической культуры народов, его населяющих. Регион, являющийся, не побоюсь этого слова, одним из авангардов патриотизма и самоотверженности. Тысячи наших мужчин бьются с прихвостнями НАТО не для того, чтобы низкопробное творчество американских глобалистов звучало на улицах нашего города", – написал Магомедов. Он считает, что организаторы фестиваля должны понести административное наказание по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Луговой в своем Telegram-канале также осудил музыкальный выбор организаторов фестиваля. По его словам, "самый скромный перевод" одной из песен гласит о том, что "надо взять хорошую пушку и пойти на дело". Концепция подобных фестивалей должна быть продумана так, чтобы они обретали дагестанскую специфику и облик, считает общественник.
https://ria.ru/20231228/melikov-1918865261.html
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махачкала, россия, нато
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры
Общественников в Дагестане возмутил зарубежный рэп на фестивале уличной культуры
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Дагестана Ислам Магомедов и председатель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Руслан Луговой возмутились музыкальным сопровождением фестиваля уличной культуры в Махачкале, Магомедов также призвал наказать организаторов мероприятия.
В субботу на центральной площади Махачкалы прошел фестиваль уличной культура и экшн-спорта "Уличная классика", организованный министерством по делам молодежи Дагестана. Участники соревновались по нескольким направлениям: воркаут, паркур, футбольный фристайл, скейтинг, брейк, bmx (трюки на велосипедах).
Магомедов выложил в своем Telegram-канале видео с фестиваля. На кадрах видно, как участник выполняет трюки на велосипеде, в это время на площади звучит, с его слов, "рэп из недр негритянских гетто, преисполненный обсценной лексики".
«
"Дагестан – это цветник, вобравший в себя всю палитру богатой этнической культуры народов, его населяющих. Регион, являющийся, не побоюсь этого слова, одним из авангардов патриотизма и самоотверженности. Тысячи наших мужчин бьются с прихвостнями НАТО не для того, чтобы низкопробное творчество американских глобалистов звучало на улицах нашего города", – написал Магомедов.
Он считает, что организаторы фестиваля должны понести административное наказание по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ
).
Луговой в своем Telegram-канале также осудил музыкальный выбор организаторов фестиваля. По его словам, "самый скромный перевод" одной из песен гласит о том, что "надо взять хорошую пушку и пойти на дело". Концепция подобных фестивалей должна быть продумана так, чтобы они обретали дагестанскую специфику и облик, считает общественник.