Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 10.08.2024 (обновлено: 23:42 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/festival-1965446746.html
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры - РИА Новости, 10.08.2024
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры
Руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Дагестана Ислам Магомедов и председатель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T23:41
2024-08-10T23:42
махачкала
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903042889_77:250:1280:927_1920x0_80_0_0_815b4c09f1f6fa477e1754830547ef79.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Дагестана Ислам Магомедов и председатель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Руслан Луговой возмутились музыкальным сопровождением фестиваля уличной культуры в Махачкале, Магомедов также призвал наказать организаторов мероприятия. В субботу на центральной площади Махачкалы прошел фестиваль уличной культура и экшн-спорта "Уличная классика", организованный министерством по делам молодежи Дагестана. Участники соревновались по нескольким направлениям: воркаут, паркур, футбольный фристайл, скейтинг, брейк, bmx (трюки на велосипедах). Магомедов выложил в своем Telegram-канале видео с фестиваля. На кадрах видно, как участник выполняет трюки на велосипеде, в это время на площади звучит, с его слов, "рэп из недр негритянских гетто, преисполненный обсценной лексики". "Дагестан – это цветник, вобравший в себя всю палитру богатой этнической культуры народов, его населяющих. Регион, являющийся, не побоюсь этого слова, одним из авангардов патриотизма и самоотверженности. Тысячи наших мужчин бьются с прихвостнями НАТО не для того, чтобы низкопробное творчество американских глобалистов звучало на улицах нашего города", – написал Магомедов. Он считает, что организаторы фестиваля должны понести административное наказание по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Луговой в своем Telegram-канале также осудил музыкальный выбор организаторов фестиваля. По его словам, "самый скромный перевод" одной из песен гласит о том, что "надо взять хорошую пушку и пойти на дело". Концепция подобных фестивалей должна быть продумана так, чтобы они обретали дагестанскую специфику и облик, считает общественник.
https://ria.ru/20231228/melikov-1918865261.html
https://ria.ru/20240705/muzeynyemarshrutydagestan-1957145482.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903042889_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6d0b2070f7e0d638ae3dcf85e7c3371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, россия, нато
Махачкала, Россия, НАТО
В Дагестане возмутились зарубежным рэпом на фестивале уличной культуры

Общественников в Дагестане возмутил зарубежный рэп на фестивале уличной культуры

© РИА Новости / Мария СеливановаДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Дагестана Ислам Магомедов и председатель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Руслан Луговой возмутились музыкальным сопровождением фестиваля уличной культуры в Махачкале, Магомедов также призвал наказать организаторов мероприятия.
В субботу на центральной площади Махачкалы прошел фестиваль уличной культура и экшн-спорта "Уличная классика", организованный министерством по делам молодежи Дагестана. Участники соревновались по нескольким направлениям: воркаут, паркур, футбольный фристайл, скейтинг, брейк, bmx (трюки на велосипедах).
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Меликов высказался о сериале "Слово пацана" и голой вечеринке Ивлеевой
28 декабря 2023, 23:48
Магомедов выложил в своем Telegram-канале видео с фестиваля. На кадрах видно, как участник выполняет трюки на велосипеде, в это время на площади звучит, с его слов, "рэп из недр негритянских гетто, преисполненный обсценной лексики".
«
"Дагестан – это цветник, вобравший в себя всю палитру богатой этнической культуры народов, его населяющих. Регион, являющийся, не побоюсь этого слова, одним из авангардов патриотизма и самоотверженности. Тысячи наших мужчин бьются с прихвостнями НАТО не для того, чтобы низкопробное творчество американских глобалистов звучало на улицах нашего города", – написал Магомедов.
Он считает, что организаторы фестиваля должны понести административное наказание по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).
Луговой в своем Telegram-канале также осудил музыкальный выбор организаторов фестиваля. По его словам, "самый скромный перевод" одной из песен гласит о том, что "надо взять хорошую пушку и пойти на дело". Концепция подобных фестивалей должна быть продумана так, чтобы они обретали дагестанскую специфику и облик, считает общественник.
Современное искусство в Мраморном дворце - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Современный взгляд на наследие: "Музейные маршруты России" в Дагестане
5 июля, 10:00
 
МахачкалаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала