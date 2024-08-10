https://ria.ru/20240810/fas-1965382852.html
ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен
ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен - РИА Новости, 10.08.2024
ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области, просит ритейлеров информировать об изменении цен на... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:42
2024-08-10T14:42
2024-08-10T14:42
россия
курская область
курск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
российский красный крест
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области, просит ритейлеров информировать об изменении цен на потребительские товары и услуги в регионе, сообщили в службе. "ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области. Целью запроса является оперативное информирование ФАС России о предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что письма направлены в связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации и для недопущения злоупотреблений на рынках потребительских товаров. Ранее в четверг благотворительный фонд X5 Group "Выручаем" направил более 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших из Курской области. В свою очередь, торговая сеть Metro сообщила РИА Новости, что компания оказывает поддержку жителям Курска и Курской области через Российский Красный Крест продуктами питания, товарами первой необходимости и детскими товарами. "Лента" также поделилась с агентством, что оказывает помощь волонтерам, которые передают все необходимое в пункты временного пребывания. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/issledovaniya-1965381084.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, российский красный крест
Россия, Курская область, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест
ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен
ФАС направила письма в торговые сети Курской области, просит уведомлять о ценах
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области, просит ритейлеров информировать об изменении цен на потребительские товары и услуги в регионе, сообщили
в службе.
«
"ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области. Целью запроса является оперативное информирование ФАС России о предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что письма направлены в связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации и для недопущения злоупотреблений на рынках потребительских товаров.
Ранее в четверг благотворительный фонд X5 Group "Выручаем" направил более 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших из Курской области.
В свою очередь, торговая сеть Metro сообщила РИА Новости, что компания оказывает поддержку жителям Курска и Курской области через Российский Красный Крест продуктами питания, товарами первой необходимости и детскими товарами. "Лента" также поделилась с агентством, что оказывает помощь волонтерам, которые передают все необходимое в пункты временного пребывания.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.