https://ria.ru/20240810/fas-1965382852.html

ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен

ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен - РИА Новости, 10.08.2024

ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области, просит ритейлеров информировать об изменении цен на... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:42

2024-08-10T14:42

2024-08-10T14:42

россия

курская область

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

российский красный крест

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области, просит ритейлеров информировать об изменении цен на потребительские товары и услуги в регионе, сообщили в службе. "ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области. Целью запроса является оперативное информирование ФАС России о предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что письма направлены в связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации и для недопущения злоупотреблений на рынках потребительских товаров. Ранее в четверг благотворительный фонд X5 Group "Выручаем" направил более 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших из Курской области. В свою очередь, торговая сеть Metro сообщила РИА Новости, что компания оказывает поддержку жителям Курска и Курской области через Российский Красный Крест продуктами питания, товарами первой необходимости и детскими товарами. "Лента" также поделилась с агентством, что оказывает помощь волонтерам, которые передают все необходимое в пункты временного пребывания. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/issledovaniya-1965381084.html

https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html

россия

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, российский красный крест